Більше половини українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Опитування

Понад 56% українців не планують вакцинуватися, майже 52% – виступають проти обов’язкової вакцинації проти COVID-19.

Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Ці показники одні з найвищих у світі порівняно з сусідніми державами, де проводили відповідні опитування.

Ці показники одні з найвищих у світі порівняно з сусідніми державами, де проводили відповідні опитування

Респонденти, які не хворіли на COVID-19, вакцинуються або планують вакцинуватись значно рідше, аніж ті, які перехворіли на коронавірус.

Однією з найпоширеніших причин відмови від щеплення є переконання, що вакцини ще недостатньо вивчені.

Про це заявили:

56,9% молоді,

молоді, 56% людей середнього віку,

людей середнього віку, 43% – старшого віку.

Майже половина українців боїться вакцинуватися через побічні ефекти. Цю причину вказали:

48,9% молоді,

молоді, 45,1% людей середнього віку,

людей середнього віку, 38,5% – старшого віку.

Близько третини респондентів турбуються через "нав’язування вакцинації державою", ще стільки ж людей не вірять, що вакцина захистить їх від хвороби.

Майже половина українців боїться вакцинуватися через побічні ефекти

Щодо основних аргументів "за" вакцинацію є бажання працювати у період посилення карантинних обмежень.

Для старших респондентів важливішими є рекомендації лікарів, а для молодих – можливість виїзду за кордон.

Загалом українці не підтримують запровадження обов’язкової вакцинації для всіх повнолітніх громадян.

Загалом українці не підтримують запровадження обов’язкової вакцинації для всіх повнолітніх громадян

"За" виступають трохи більше 23% опитаних. Проти – майже 52%.

Водночас, коли йдеться про медичних працівників, 50,2% опитаних вважають вакцинацію обов’язковою для цієї професійної групи.

Ще 42% виступають за обов’язкове щеплення проти COVID-19 для працівників освіти і 40% – для військовослужбовців та правоохоронців.

При цьому респонденти, які самі хворіли коронавірусом, частіше виступають за обов’язковість вакцинації.

Так, серед респондентів, які перехворіли на COVID-19:

31,2% підтримують обов’язкову вакцинацію всіх повнолітніх громадян ( 47,5% – проти),

підтримують обов’язкову вакцинацію всіх повнолітніх громадян ( – проти), 56% підтримують обов’язкову вакцинацію медиків ( 26% – проти),

підтримують обов’язкову вакцинацію медиків ( – проти), 47% підтримують вакцинацію освітян ( 32% – проти),

підтримують вакцинацію освітян ( – проти), 43% – за обов’язкову вакцинацію військових і правоохоронців (33% – проти).

Наразі понад 18% дорослого населення України вакцинувалися проти COVID-19.

При цьому серед щеплених українців найменшу частку становлять старші люди, які перебувають в зоні ризику.

Серед щеплених українців найменшу частку становлять старші люди, які перебувають в зоні ризику

За офіційною статистикою, станом на 6 вересня 2021 року, лише 7,6% осіб віком від 80 років, отримали принаймні одну дозу вакцини. Цей показник для осіб 40–59 років становить трохи більше ніж 19%.

Найбільш щеплена група – люди віком 18-19 років. 19,8% із них отримали щонайменше одну дозу вакцини.

Загальноукраїнське дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології впродовж 14–24 серпня 2021 року.

За вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій), був опитаний 2001 респондент.

Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, лише 23% українців вважають вакцинацію ефективною для профілактики COVID-19.

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