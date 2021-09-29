Понад 98% померлих від COVID-19 людей старшого віку були невакциновані – МОЗ

98,3% померлих від COVID-19 у віці від 60 років – невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними відомства, наразі лише 20% українців віком від 60 років вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих – 16,6%.

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"Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше – бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", – зазначив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України.

Люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті, йдеться у повідомлення.

Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років.

"Не зволікайте, вакцинуйте своїх рідних та вбережіть їхнє життя!" – закликає МОЗ.

Раніше у Міністерстві пояснювали: більшість смертей після вакцинації проти COVID-19 ніяк не пов'язані з вакциною.

Нагадаємо, 98% українців госпіталізованих з тяжким перебігом чи з ускладненнями COVID-19 є невакцинованими.

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