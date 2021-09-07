Цьогоріч народжуваність в Україні може сягнути найнижчого рівня за останні 30 років

Показники народжуваності в 2021 році сягають найнижчих позначок в порівнянні з попередніми роками.

Такими є дані Державної служби статистики, повідомили в Опендатабот.

"За даними Держстату, останній раз приріст населення спостерігався в Україні ще за часів СРСР – в 1990-му році; з тих пір воно тільки зменшується.

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І судячи з поточної динаміки, 2021 стане новим антирекордом", – йдеться в повідомленні.

До цього найменшу кількість новонароджених зафіксували у 2020 році – 293 457 немовлят.

Фото: zdenkam/Depositphotos

Зокрема в першому півріччі торік було 139 134 новонароджених. Проте з січня по червень 2021 року народжуваність уже зменшилась на 5% – народилось 132 595 дітей.

Якщо порівняти середні щомісячні цифри новонароджених, то також помітна тенденція до щорічного зменшення. У 2019 році щомісяця в середньому народжувалося 25,7 тисяч немовлят, 2020 року – 24,5 тисяч, середня народжуваність упродовж перших шести місяців 2021 року – 22 тисячі.

Подібно щорічно зростає спад чисельності населення – різниця між кількістю померлих і новонароджених. У 2019 році спад становив 272 тисячі людей, а у 2020, коли почалась пандемія COVID-19, – 323 тисячі.

За перше півріччя 2021 року спад чисельності склав 216 446 осіб, тобто дещо більше половини від минулорічного показника.

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