Світ після COVID-19: впаде народжуваність, зросте самотність, жінки підкреслюватимуть свою сексуальність

Через пандемію очікується зменшення запланованих вагітностей у відповідь на світову кризу системи охорони здоров'я.

Оскільки люди відкладають шлюб і дітей на потім, то у деяких країнах відбудеться скорочення населення.

До таких висновків прийшли дослідники з США, які опрацювали 90 досліджень, щоби передбачити, як COVID-19 може змінити соціальну поведінку та гендерні норми – навіть серед тих, хто не інфікований.

Падіння народжуваності матиме каскадні наслідки для суспільства та економіки, впливаючи на такі речі, як можливості працевлаштування та підтримка людей похилого віку, йдеться в дослідженні опублікованому в офіційному журналі Національної академії наук США.

Через пандемію очікується зменшення запланованих вагітностей у відповідь на світову кризу системи охорони здоров'я. Фото: robsonphoto Depositphotos

Крім того, нерівний розподіл домашньої праці, який стався через локдаун, може спричинити зростання гендерної нерівності та сприятиме більшому соціальному консерватизму.

Дослідники зазначають, що "пандемія стала світовим соціальним експериментом", результати якого ще не завершені.

"Психологічні, соціальні та соціальні наслідки COVID-19 будуть дуже тривалими", – вважає психолог Марті Хаселтон з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Крім того, вона додає, "чим довше триватиме COVID-19, тим сильнішими будуть ці зміни".

Потенційні пари, які зустрічаються через відео-побачення через обмеження пересування, можуть розчаруватися, коли нарешті зустрінуться у зовнішньому світі, попереджають вчені.

В стосунках в цифровому світі частіше трапляється ідеалізація потенційного партнера, неправильне розуміння іншого, яке може означати, що зв'язок може не пережити реальність.

Це, а також те, що світських зустрічей стало менше, може призвести до того, що люди довше залишатимуться самотніми.

Пандемія не зближує людей і, здебільшого, не сприяє зростанню співчуття чи співпереживання, кажуть науковці.

Науковці зазначають, що пандемія більше всього відбилася на жінках, які і до того відчували величезний стрес від браку розвитку кар'єри і надмірних сімейних обов'язків.



Ізоляція і закриття шкіл, наприклад, поклали на жінок більше обов'язків в сфері догляду за дітьми і їх освітою.

За словами професорки Хаселтона, наслідки цього вже відчуваються. Наприклад, за її словами, в науковому середовищі жінок-науковців вже помітно менше на тлі пандемії, аніж колег-чоловіків.

Корені цієї нерівності пов'язані з традиційними гендерними ролями, стверджують дослідники.

"Протягом всієї еволюції від жінки залежав успіх кожного окремого нащадка більшою мірою, ніж від чоловіка, – йдеться у висновках дослідження.

Через пандемію у жінок виникла більша потреба приділяти увагу догляду за дітьми і вони можуть відчувати тиск, щоби вони брали на себе більшу частину обов'язків тоді, коли це не можуть зробити вчителі".

У свою чергу, припускають вчені, ця тенденція може призвести до "масштабного повернення до "традиційних" гендерних норм", де жінки в кінцевому випадку залежать від своїх чоловіків як "годувальників", а через це станеться подальший соціальний консерватизм.

"Отже, наслідком пандемії може бути зменшення толерантності до цілої низки питань", – писали дослідники.

Йдеться про менше прийняття "немоногамних шлюбних угод, законних абортів та прав сексуальних меншин".

Крім того, професорка Хаселтон зауважує, що економічна нерівність може сприяти тому, що жінки будуть частіше підкреслювати свою сексуальність заради того, щоби конкурувати між собою за бажаних чоловіків.

Команда також використовувала еволюційну перспективу, щоб вивчити шлях еволюції вірусу, а також стратегії, які ми можемо і повинні використовувати для боротьби з ним.



щоби конкурувати між собою за бажаних чоловіків. Фото gpointstudio Економічна нерівність може сприяти тому, що жінки сексуалізуються заради того,щоби конкурувати між собою за бажаних чоловіків. Фото gpointstudio Depositphotos

На думку дослідників, значна частина нашої неадекватної реакції на світову кризу охорони здоров’я є наслідком того, що людство еволюціонувало – як генетично, так і соціально – в середовищі, яке має мало спільного із сучасним словом.



"Цей вірус викриває нас та наші слабкі сторони", – зауважує психолог Бенджамін Сейц, також з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Поряд з цим, команда писала, "наш вид не підключений до пошуку точного розуміння світу таким, який він є насправді".

Групове мислення призводить до широкої дезінформації та недовіри до експертів у той час, коли це потрібно.

За словами професорки Хаселтон, вірус "хитрий" тим, що має здатність заражати нас через наш контакт з іншими, особливо з коханими, які здаються здоровими.

"Наші соціальні особливості, що визначають більшу частину того, що означає бути людиною, роблять нас головною мішенню для вірусної експлуатації, – прокоментувала вона.

Політика, яка вимагає від нас ізоляції та віддалення, глибоко впливає на наші сім'ї, робоче життя, стосунки та гендерні ролі".

Дослідники припускають, що коронавірус змінює нашу нервову тканину, щоб впливати на нашу поведінку, наприклад, пригнічуючи нездужання та посилюючи соціальні імпульси в інфекційному піку до появи симптомів.

Таким чином, нещодавно інфіковані особи частіше контактують з іншими людьми та поширюють вірус, перш ніж дізнаються, що заразилися ним.

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