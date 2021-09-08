У Львові загубився "котячий мер", який жив у міськраді

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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8 вересня 2021

Кіт Левчик, який жив у приймальні мера Львова, загубився 7 вересня.

Про його зникнення повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Він пообіцяв винагороду тому, хто знайде кота.

"Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. 

Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте +380 322 975 905. Тому хто знайде, обіцяємо гарний подарунок!)",написав Андрій Садовий.

 10 вересня мав виповнитися рік, як Левчик живе у міськраді, тож його сподіваються знайти до цього часу.

Кіт Левчик почав жити у Львівській міськраді на початку вересня 2020 року, повідомляють у Zaxid.net.

Він заліз на дерево біля балкону мера і не зміг злізти. Спочатку працівники мерії шукали господарів тварини, але виявилося, що він мешкав на вулиці.

Крім цього, Левчик був поранений іншим котом, тож його вилікували й "поселили" у міськраді.

З того часу працівники міськради почали вести соцмережі Левчика.

Його TikTok набрав майже 3,5 тисячі підписників. 

@lvivcitycat
@lvivcitycat

На сторінці "котячого мера Львова" в Instagram можна побачити, як він вітає львів'ян зі святами, тисне лапу високопосадовцям, обіймається з гостями міськради чи "допомагає" мерії працювати.

Зірковий кіт був улюбленцем не лише політиків, а й дітей, які приходили на екскурсію до львівської мерії.

Левчику зараз приблизно півтора роки, він дуже активний, майже ніколи не нявчить і не просить їсти, розповіли нам працівники мерії в Instagram.

"У кабінеті мера [кіт] почувається впевнено, людей не боїться, але на коридорах більш лякливий", – додали вони.

10 вересня мав виповнитися рік, як Левчик живе у міськраді, тож його сподіваються знайти до цього часу.

"Я загубився! Був у яскравому зеленому ошийнику та мав комірець на шиї!" – так про зникнення Левчика уже повідомили в соцмережах кота.

По Львову розклеїли оголошення з проханням телефонувати за номером 1580 або +380 322 975 905.

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