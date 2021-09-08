У Львові загубився "котячий мер", який жив у міськраді

Кіт Левчик, який жив у приймальні мера Львова, загубився 7 вересня.

Про його зникнення повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Він пообіцяв винагороду тому, хто знайде кота.

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"Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді.

Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте +380 322 975 905. Тому хто знайде, обіцяємо гарний подарунок!)", – написав Андрій Садовий.

10 вересня мав виповнитися рік, як Левчик живе у міськраді, тож його сподіваються знайти до цього часу.

Кіт Левчик почав жити у Львівській міськраді на початку вересня 2020 року, повідомляють у Zaxid.net.

Він заліз на дерево біля балкону мера і не зміг злізти. Спочатку працівники мерії шукали господарів тварини, але виявилося, що він мешкав на вулиці.

Крім цього, Левчик був поранений іншим котом, тож його вилікували й "поселили" у міськраді.

З того часу працівники міськради почали вести соцмережі Левчика.

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Його TikTok набрав майже 3,5 тисячі підписників.

На сторінці "котячого мера Львова" в Instagram можна побачити, як він вітає львів'ян зі святами, тисне лапу високопосадовцям, обіймається з гостями міськради чи "допомагає" мерії працювати.