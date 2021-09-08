У Києві судитимуть жінку, яка виготовляла порнографію за участю 5-річної доньки

У Києві судитимуть жінку, яка виготовляла порнографію за участю 5-річної доньки.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі на офіційній сторінці у Facebook.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка упродовж 2017-2019 років вчиняла розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки та фіксувала це на камеру", – зазначають у прокуратурі.

Порнографію за участю доньки мати поширювала в інтернеті.

Кримінальне порушення проти жінки розпочали, коли дівчинці було 5 років.

Під час обшуків правоохоронці виявили численні фото і відео дитячої порнографії.

Фото: amixstudio /Depositphotos

"Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва обвинувальний акт скеровано до суду", – йдеться в повідомленні.

28-річну матір обвинувачують у вчиненні розпусних дій щодо дитини, а також у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії з метою розповсюдження.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, Верховна Рада посилила покарання за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію.

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