На Тернопільщині невакциновані вчителі будуть змушені щотижня здавати ПЛР-тести

В Тернопільській області невакцинованих проти COVID-19 вчителів зобов’яжуть щотижня здавати ПЛР-тест за власні кошти.

Лише так вони зможуть викладати у школах.

Обов’язкове ПЛР-тестування запровадять в регіоні у випадку, якщо область вийде із "зеленої" зони карантину та потрапить у "жовту", "помаранчеву" або "червону", повідомляє Zахіd.net.

"Це передбачено постановою Кабінету міністрів України і змінами до неї – щотижнево вчителі будуть здавати ПЛР за власний кошт для того, щоб перевіряти свій стан здоров’я", – заявила головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук.

Наразі в області вакциновані більше 11 тисяч педагогічних працівників із 43 тисяч (26%).

Місцеві чиновники кажуть, що освітяни постануть перед вибором – або працювати в нормальному режимі, або йти на дистанційне навчання.

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"Якщо в обласних і міських школах немає 80% вакцинованих вчителів і якщо "зелена" зона – то вчимося, якщо "жовта" – то одразу впроваджується дистанційне навчання. Це також стосуватиметься і перших класів", – зазначила начальниця департаменту освіти Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Наразі місцевий департамент освіти чекає додаткових рекомендацій від МОН і МОЗ стосовно початку навчального року та процесу навчання.

Згідно з постановою Кабміну, при переході в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зони школи впроваджують дистанційний режим навчання, якщо більш як 20% персоналу закладу освіти –не вакциновані проти COVID-19.

Нагадаємо, не допускати педагогічних працівників, які не вакцинувалися проти COVID-19, до роботи в школі – наразі незаконно, заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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