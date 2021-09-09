Учитель із Запоріжжя переміг у міжнародній премії Global Teacher Award

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
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9 вересня 2021

Учитель інформатики із Запоріжжя Олександр Жук став лауреатом педагогічної премії Global Teacher Award.

Про це повідомили на сторінці української премії Global Teacher Prize у Facebook.

Українського педагога визначили переможцем з-поміж десяти тисяч учасників зі 110 країн світу. 

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Педагога нагородять за видатні здобутки у вчителюванні. 

 Олександр Жук

Олександр Жук – вчитель інформатики, який працює з дітьми з порушеннями слуху в Запорізькій школі-інтернаті "Джерело".

"Це велика честь бути нагородженим міжнародною нагородою. Я завжди радий бачити прапор нашої держави на такому рівні. Я пишаюся тим, що працюю вчителем в Україні", – зазначив переможець у себе на Facebook.

Онлайн-церемонія вручення нагороди відбудеться на платформах YouTube i Facebook 10 вересня о 13:30. 

Нагадаємо, що Олександр Жук став найкращим вчителем 2018 року, за версією міжнародної премії Global Teacher Prize Ukraine, заснованої арабським підприємцем та філантропом Санні Варкі у 2014 році. 

За оцінками світової комісії цієї ж премії, 2019 року його включили до 50 найкращих вчителів світу.

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