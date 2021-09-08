В Україні вдвічі збільшать премії найкращим учителям року 

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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8 вересня 2021

Уряд підвищить премії переможцям щорічного конкурсу "Учитель року" удвічі. 

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 8 вересня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тисяч гривень, за друге місце – 54 тисячі гривень, за третє – 48 тисяч гривень.

 Фото: alexkich/Depositphotos

Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися. 

"Праця вчителів дуже важлива та відповідальна й вона має оцінюватися на належному рівні", – наголосив міністр.

У цьому навчальному році переможців конкурсу визначать у 4 номінаціях: "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика", "Мистецтво (музичне мистецтво)", повідомляють в Кабміні.

На попередньому всеукраїнському конкурсі "Учитель року" визначили 12 переможців у номінаціях "Керівник закладу освіти", "Математика", "Українська мова та література" і "Трудове навчання".

Нагадаємо, Global Teacher Prize Ukraine оголосила 10 найкращих вчителів країни, які змагатимуться за звання найкращого вчителя країни 2021 року.

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