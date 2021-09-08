В Україні вдвічі збільшать премії найкращим учителям року

Уряд підвищить премії переможцям щорічного конкурсу "Учитель року" удвічі.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 8 вересня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Реклама:

Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тисяч гривень, за друге місце – 54 тисячі гривень, за третє – 48 тисяч гривень.

Фото: alexkich/Depositphotos

Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися.

"Праця вчителів дуже важлива та відповідальна й вона має оцінюватися на належному рівні", – наголосив міністр.

У цьому навчальному році переможців конкурсу визначать у 4 номінаціях: "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика", "Мистецтво (музичне мистецтво)", повідомляють в Кабміні.

На попередньому всеукраїнському конкурсі "Учитель року" визначили 12 переможців у номінаціях "Керівник закладу освіти", "Математика", "Українська мова та література" і "Трудове навчання".

Нагадаємо, Global Teacher Prize Ukraine оголосила 10 найкращих вчителів країни, які змагатимуться за звання найкращого вчителя країни 2021 року.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.