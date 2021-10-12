21% українців вважає, що релігія перемагає у конфлікті з наукою. Опитування

В Україні 21% дорослого населення вважає, що в конфлікті з наукою релігія права. Утім, 78,8% не погоджуються з цим.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр дослідження суспільства Національної суспільної телерадіокомпанії, повідомляє Media Sapiens.

"31% віруючих та 6% невіруючих підтримують твердження: "Коли наука і релігія знаходяться в конфлікті, релігія завжди права", 69% віруючих і 94% невіруючих – виступають проти", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, 61% дорослих українців вірить в Бога, 20% – у дух чи силу, 5% – у карму, 1% – у реінкарнацію, а 13% вважають, що не існує Бога, духу чи життєвої сили.

Фото: Depositphotos/Автор photographee.eu

Водночас 30% молоді віком 18-29 років вважають, що неможливо бути віруючим науковцем. У віковій групі 65+ цей показник становить лише 5%.

Опитування проводили з 13 по 22 вересня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Вибірка репрезентативна за областями та 4 віковими групами (18-29, 30-44, 45-64 і 65+).

Усього Центр дослідження суспільства провів 630 інтерв'ю.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.