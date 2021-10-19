На вчителя фізики у «Чернігівському колегіумі» цьогоріч навчається лише один студент

У 2021 році на спеціальність вчителя фізики до Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Тараса Шевченка вступив один студент.
Абітурієнтів на природничі науки ставало все менше з початку 2000-х, пояснив завідувач кафедри фізики та астрономії Юрій Дятлов у коментарі "Суспільному".
Цьогоріч Ростислав Корнієнко – єдиний, хто обрав таку спеціальність, на всьому потоці.
У 2006-2007 роках із кафедри фізики "Чернігівського колегіуму" випустилися останні великі групи, загалом близько 40 людей, йдеться у повідомленні.
"Вони розуміють, що навчатись буде складно, а перспективи не захмарні. Вчительські спеціальності потроху-потроху відходять. Вони не в пріоритеті", – пояснює Дятлов.
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Ростислав Корнієнко розповів, що отримав лише 103 бали на Зовнішньому незалежному оцінюванні, а вступати на вчителя фізики вирішив майже спонтанно.
"Взагалі, в школі класу до 11-го я фізику не любив. Але під кінець школи я вирішив, що, все ж таки, хочу піти на фізику", – зазначив першокурсник.
Однак він ще не вирішив, чи буде працювати за спеціальністю.
Загалом до "Чернігівського колегіуму" на вчителів хімії цього року вступили 3 студенти, інформатики – 6, математики – 10.
Нагадаємо, у МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників 2021 року.
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