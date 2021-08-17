У МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників 2021 року

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про основні результати вступної кампанії 2021 року під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, він озвучив рейтиннг спеціальностей за кількістю поданих заяв.

Найбільше заявок вступники року подали на спеціальність "Філологія".

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Охочих виявилося більше 76 тис.

Наступні у рейтингу спеціальності:

"Право" - 68,1 тис. поданих заяв;

"Комп'ютерні науки" - 65,1 тис.;

"Менеджмент" - 62,5 тис.;

"Середня освіта" - 44,3 тис.;

"Інженерія програмного забезпечення" 43,7 тис.;

"Журналістика" - 43,3 тис.;

"Психологія" - 39,7 тис.;

"Економіка" - 37,6 тис.;

"Маркетинг" - 36,1 тис.

Станом на 16 серпня для здобуття ступеня бакалавра (магістра) на основі повної загальної середньої освіти зараховано на бюджет 59 тис. 535 вступників, на контракт – 71 тис. 509.

Нагадаємо, лідером за кількістю зарахованих на бюджет став Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".

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