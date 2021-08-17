У МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників 2021 року

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про основні результати вступної кампанії 2021 року під час онлайн-брифінгу.
Зокрема, він озвучив рейтиннг спеціальностей за кількістю поданих заяв.
Найбільше заявок вступники року подали на спеціальність "Філологія".
Охочих виявилося більше 76 тис.
Наступні у рейтингу спеціальності:
- "Право" - 68,1 тис. поданих заяв;
- "Комп'ютерні науки" - 65,1 тис.;
- "Менеджмент" - 62,5 тис.;
- "Середня освіта" - 44,3 тис.;
- "Інженерія програмного забезпечення" 43,7 тис.;
- "Журналістика" - 43,3 тис.;
- "Психологія" - 39,7 тис.;
- "Економіка" - 37,6 тис.;
- "Маркетинг" - 36,1 тис.
Станом на 16 серпня для здобуття ступеня бакалавра (магістра) на основі повної загальної середньої освіти зараховано на бюджет 59 тис. 535 вступників, на контракт – 71 тис. 509.
Нагадаємо, лідером за кількістю зарахованих на бюджет став Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".
Вас також може зацікавити:
У МОН розповіли, скільки вступників цьогоріч потрапили на бюджет і що робити даліРеклама:
Вступ 2021: як обирати спеціальність у 2021, щоб не залишитися без роботи
Абітурієнти вперше зможуть вступати у приватні виші "на державне"
Вступ-2021: лайфхаки, цікаві поради та цифрові сервіси в освіті
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.