В Україні 70% людей з інвалідністю – не працевлаштовані

В Україні приблизно 70% людей з інвалідністю працездатного віку не мають роботи.
Причина такої ситуації – недосконалість та застарілість українського законодавства.
Про це заявив державний експерт експертної групи з питань реабілітації Директорату соціального захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України Роман Пилипенко, повідомляє Укрінформ.
"Ми моніторимо щороку цю інформацію, близько 70% – незайнятих людей з інвалідністю", – каже Пилипенко.
На його думку, ситуацію можна виправити лише внесенням змін до законів.
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"Це стосується не лише основ законодавства щодо осіб з інвалідністю, а й системи соцстрахування, реабілітації тощо", – зазначає він.
Пилипенко нагадав, що наразі Кабінет Міністрів України підготував і вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт.
Але, за його словами, складність полягає в тому, що народні депутати підготували альтернативні проєкти, окремі норми яких є дискусійними.
Нагадаємо, в законопроєкті Кабміну переглянуті квоти з працевлаштування людей з інвалідністю.
Зокрема, пропонується розробити систему податкових пільг для працедавців, що приймають на роботу більше осіб з інвалідністю, ніж передбачено діючою нормою в 4%.
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