В Україні 70% людей з інвалідністю – не працевлаштовані

Яна Осадча журналіст
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20 жовтня 2021

В Україні приблизно 70% людей з інвалідністю працездатного віку не мають роботи.

Причина такої ситуації – недосконалість та застарілість українського законодавства.

Про це заявив державний експерт експертної групи з питань реабілітації Директорату соціального захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України Роман Пилипенко, повідомляє Укрінформ.

"Ми моніторимо щороку цю інформацію, близько 70% незайнятих людей з інвалідністю", – каже Пилипенко.

На його думку, ситуацію можна виправити лише внесенням змін до законів.

 Фото: Depositphotos/Автор photography33

"Це стосується не лише основ законодавства щодо осіб з інвалідністю, а й системи соцстрахування, реабілітації тощо", –  зазначає він.

Пилипенко нагадав, що наразі Кабінет Міністрів України підготував і вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт. 

Але, за його словами, складність полягає в тому, що народні депутати підготували альтернативні проєкти, окремі норми яких є дискусійними.

Нагадаємо, в законопроєкті Кабміну переглянуті квоти з працевлаштування людей з інвалідністю. 

Зокрема, пропонується розробити систему податкових пільг для працедавців, що приймають на роботу більше осіб з інвалідністю, ніж передбачено діючою нормою в 4%.

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