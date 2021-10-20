В Україні 70% людей з інвалідністю – не працевлаштовані

В Україні приблизно 70% людей з інвалідністю працездатного віку не мають роботи.

Причина такої ситуації – недосконалість та застарілість українського законодавства.

Про це заявив державний експерт експертної групи з питань реабілітації Директорату соціального захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України Роман Пилипенко, повідомляє Укрінформ.

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"Ми моніторимо щороку цю інформацію, близько 70% – незайнятих людей з інвалідністю", – каже Пилипенко.

На його думку, ситуацію можна виправити лише внесенням змін до законів.

Фото: Depositphotos/Автор photography33

"Це стосується не лише основ законодавства щодо осіб з інвалідністю, а й системи соцстрахування, реабілітації тощо", – зазначає він.

Пилипенко нагадав, що наразі Кабінет Міністрів України підготував і вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

Але, за його словами, складність полягає в тому, що народні депутати підготували альтернативні проєкти, окремі норми яких є дискусійними.

Нагадаємо, в законопроєкті Кабміну переглянуті квоти з працевлаштування людей з інвалідністю.

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Зокрема, пропонується розробити систему податкових пільг для працедавців, що приймають на роботу більше осіб з інвалідністю, ніж передбачено діючою нормою в 4%.

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