Створити мікрочіп із піску та проїхатися на велосипеді з квадратними колесами: чим дивує відвідувачів Музей науки МАН

Торік Мала академія наук України відкрила перший державний Музей науки. Це простір, який дає можливість дітям та дорослим досліджувати сутність фізичних, хімічних, біологічних та всіх інших наукових явищ, які нас оточують.

Окрім цього, Музей науки організовує навчальні програми, які можна провести в рамках шкільних занять, а також виїзні проєкти й літній табір для юних науковців та дослідників.

Про те, як саме працює Музей та як заохочує своїх відвідувачів до науки, розповідаємо в матеріалі.

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З інтерпретаторами і чудернацькими експонатами: як проходять подорожі Музеєм науки

Уся експозиція музею поділена на різні тематичні зони, за кожною з яких закріплені інтерпретатори – справжні експерти простору, які знайомлять гостей із експонатами.

Вони не просто розповідають про явище, а ще і мотивують відвідувачів на експерименти та самостійне дослідження!

Такий підхід дає більше свободи та мотивує дітлахів до вивчення експонату. Все можна дослідити, але якщо щось не виходить – поруч завжди є помічник.

Уся експозиція музею поділена на різні тематичні зони, за кожною з яких закріплені інтерпретатори – справжні експерти простору, які знайомлять гостей із експонатами

Наприклад, у зоні "Дивна матерія" гості можуть перевірити різні матеріали на міцність, створити мікрочіп із піску або спробувати повернути деформовані предмети до їхньої початкової форми.

Все можна дослідити, але якщо щось не виходить – поруч завжди є помічник

Одним із найулюбленіших експонатів у цій експозиції є загартоване скло, яке за перший рік роботи Музею гості намагалися розбити 110 тисяч разів.

Неймовірне відчуття – бачити, як на тебе летить маятник, і між вами тільки прозора перепона, яку всі звикли вважати ненадійною.

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Але звичне для нас на вигляд скло виявляється надійним захистом від потужного удару.

Неймовірне відчуття – бачити, як на тебе летить маятник, і між вами тільки прозора перепона, яку всі звикли вважати ненадійною.

Звичне для нас на вигляд скло виявляється надійним захистом від потужного удару

Наступною за популярністю є тематична зона, яка показує, що у природі можливо все, головне – створити для цього правильні умови.

Тут знаходиться велосипед з квадратними колесами, на якому кожен із відвідувачів може покататися по спеціальній кривій доріжці.

Цей експонат розташований в центрі залу першого поверху Музею, тому одразу забирає на себе увагу. Дітлахи із захватом перевіряють, чи працюватиме ця дивна конструкція.

Велосипед з квадратними колесами, на якому кожен із відвідувачів може покататися по спеціальній кривій доріжці

Ще один цікавий експонат – це інтерактивна пісочниця, яка реагує на рухи людини та проєктує їх на реальний пісок.

З його допомогою учасники можуть досліджувати рельєф та кліматичні умови Землі й самостійно побудувати вулкан чи затопити місто.

Взявши в руки невелике колечко з пластику, ти стаєш повелителькою пустелі або гір, збираєш хмари та викликаєш блискавки.

Процес настільки захопливий, що дехто залишається біля столу надовго. Діти зосереджено керують природою, і найкрутіше те, що ніхто не заважає їм вивчати експонати та процеси стільки, скільки їм це цікаво.

Інтерактивна пісочниця, яка реагує на рухи людини та проєктує їх на реальний пісок

Інтерактивні експонати є і в зоні "Акустика". Тут відвідувачі можуть потрапити всередину величезної мушлі, запрограмувати мелодії та грати на металі, або навіть почути шепіт на відстані кількох метрів за допомогою акустичних дзеркал.

Тут також є експонат, що показує, як працює слух людини. І він стане може стати для вас сюрпризом, бо, виявляється, що і в цьому процесі є нюанси, про які ми не замислюємося у звичайному житті.

Відвідувачі можуть запрограмувати мелодії та грати на металі, або навіть почути шепіт на відстані кількох метрів

У зоні "Людина" відвідувачі можуть дізнатися, із чого складається організм людини, дослідити внутрішню будову та розташування органів, а також краще пізнати власний організм, наприклад, виміряти швидкість своєї реакції на світло та звук.

Дослідити анатомічну будову людей, тварин, комах та метеоритів допомагає інша зона музею із назвою "Інтерактивні столи". Вона має вигляд сенсорної панелі, що миттєво відгукується на дотик та створює 3d-візуалізацію.

Дослідити анатомічну будову людей, тварин, комах та метеоритів допомагає інша зона музею із назвою "Інтерактивні столи

І це не все – Музей науки постійно доповнює й оновлює свою експозицію. Наприклад, зовсім нещодавно в просторі з’явився експонат, який допомагає дізнатися, як видобувають газ та нафту.

Тут кожен охочий може одягти спеціальний жилет та каску, щоби провести розробку власного родовища та дізнатися, який шлях здійснює газ до того, як потрапити в домівки.

Здавалося б, буденний факт – тепло в оселі, до якого ми звикли. Але дізнатися або просто показати своїм дітям цей процес від початку і до кінця – неймовірна пригода, доступна в Музеї науки.

Євген Кудрявець, заступник директора з управління стратегічними проєктами та міжнародних відносин МАН, зазначає:

"Загалом, за перший рік роботи Музей науки відвідали майже 100 тисяч відвідувачів – і це за умов карантинних обмежень та періодичного закриття під час локдауну. Сюди приходили дорослі, підлітки, діти із батьками та організовані шкільні групи з вчителями".

Музей науки організовує навчальні програми, які можна провести в рамках шкільних занять

Прокачати знання та відпочити: що пропонує табір Музею науки

Цьогоріч Музей науки стартував із новим проєктом – дитячим науковим табором для дітей віком від 8 до 12 років.

Протягом 5 днів діти можуть весело й корисно проводили час на свіжому повітрі і водночас покращували знання з фізики, хімії та біології. Кожну наукову тему вивчати через інтерактивні вправи й лекції.

Спостерігати за мікроорганізмами, досліджували проблему глобального потепління, лайфстайл космонавтів, питання колонізації Марсу.

Пробувати себе у ролі наукових спецагентів і розгадували таємничі шрифти, а також експериментували з реагентами й виготовляли антибіотики із капусти.



Наука для всіх: як Музей науки подорожує регіонами

Музей науки не лише приймає відвідувачів у своєму просторі на ВДНГ, а ще й подорожує різними регіонами країни. За словами Євгена Кудрявця, для Малої академії наук є критично важливим надавати освітні можливості дітям з усіх регіонів України.

"Ми усвідомлюємо, що талановиті юні дослідники й винахідники живуть не тільки у Києві, а й в інших містах, містечках і селищах України.

Саме тому за рік роботи експонати Музею побували в 14 містах на 5 фестивалях та 7 виїзних виставках, до яких загалом завітали майже 5,5 тисяч людей", – додає він.

Бувають у Музею науки й довготривалі подорожі – цього літа 8 експонатів простору за декілька місяців відвідали 11 міст України.

Мандрівка відбулася в рамках фестивалю "З країни в Україну" – культурно-освітницького проєкту на підтримку місцевих громад зі східної частини України. Тут відвідувачі могли дослідити фізичні та хімічні явища за допомогою інтерактивних експонатів.

Дослідити філософський камінь та створити компас: які навчальні програми для дітей проводить Музей

Окрім звичайних візитів, Музей науки проводить у своєму просторі тематичні заняття для дітей різного віку. Кожне розраховане на певну вікову категорію, має визначену тему і пропонує глибше дослідити певну наукову тему.

Приміром, діти, що захоплюються "Алісою в Задзеркаллі", можуть обрати програму, під час якої розглянуть відому казку про Алісу в науковій інтерпретації та розглянуть явища зорових ілюзій через сюжет історії Керрола.

А для для фанатів Гаррі Поттера також є спеціальна інтерактивна програма, під час якої учні 4–6 класів форматі потеріанського квесту розбираються в роботі світла й наочно дослідджують властивості філософського каменю та інших кристалів.

"Загалом, протягом першого року Музей науки організував понад 200 таких освітніх занять із різними групами дітей. Найпопулярнішими програмами були "Аліса в Задзеркаллі" та "Гаррі Поттер", останню вже бронюють навіть на 2022 рік!", – додає Євген Кудрявець.

Музей науки – це точка входу в науку, поштовх для майбутніх лідерів наукової думки. Тут вони мають можливість побачити і відчути, що фізика, хімія, біологія та інші дисципліни – живуть і працюють у повсякденному житті, а не лише у підручниках і конспектах.

Те саме можуть усвідомити й відвідувачі будь-якого іншого віку, що прагнуть досліджувати світ через інтерактив і фан!

Тож якщо завжди мріяли спробувати на міць загартоване скло, покататися на велосипеді з квадратними колесами, побачити власний голос та відчути себе справжніми дослідниками, то Музей науки чекає на вас.

Елеонора Чорноморченко, спеціально для УП. Життя

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