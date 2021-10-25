У чоловіка конфіскують пса, який напав на іншого собаку

У пенсіонера зі Львівщини за рішенням суду можуть конфіскувати пса породи стаффордширський тер'єр, який напав на таксу під час прогулянки.

Чоловіка також зобов’язали сплатити штраф у розмірі 85 гривень.

Відповідне рішення виніс Червоноградський міський суд Львівської області, повідомляє Zaxid.net.

На початку серпня пенсіонер разом з донькою та її чоловіком вигулював свого собаку на прізвисько "Граф".

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Під час прогулянки тер'єр напав на таксу, що йшла з господинею неподалік.

Як вказано у постанові суду, всі троє людей, які гуляли з тер'єром, підтвердили, що собака був без намордника. Він раптово потягнув власника за повідок та напав на таксу.

Господиня такси заявила, що її собаці провели дві операції та ампутували ліве вухо. Вона стверджує, що вибачень та матеріальних відшкодувань від власників тер'єра не отримала.

Суд визнав провину господаря собаки-нападника у порушенні правил тримання собак та призначив покарання: 85 грн штрафу з конфіскацією собаки.

Пенсіонер також має сплатити 454 грн судового збору.

Постанова ще може бути оскаржена.

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