Дивіться, що ми робили на толоці УП на Совських ставках

Менеджери та айтішники, журналісти й медики, чиновники, школярі, пенсіонери й кілька депутатів об'єдналися 24 жовтня задля того, щоб зробити територію нижнього каскаду Совських ставків чистішою та ошатнішою.
Як відомо, жовтень у Києві оголошено місяцем прибирання та облагородження територій, тож співробітники "Української правди" разом із Клубом УП вирішили підтримати цю ініціативу.
|Місцеві мешканці, активістка Наталя Власюк та депутатка Київради Олеся Пинзеник
|Місцева мешканка Ольга Миргородська із сім'єю
Нижній каскад Совських ставків – багата на види тварин і рослин унікальна прісноводна ландшафтна екосистема.
Активісти та екологи не один рік боролися проти зведення у цих місцях торгового центру та житлового кварталу, й зрештою у вересні 2021 року екологічна комісія Київради підтримала рішення створити там парк замість забудови.
Втім "Київзеленбуд" у кращому випадку зможе почати роботи на Совських ставках не раніше середини наступного року, тож місцеві мешканці продовжують залишатися єдиними, хто дбає про ці території.
Журналіст Андрій Яніцький є одним з тих, хто активно бореться за збереження Совських ставків. Він відгукнувся на пропозицію Клубу УП провести толоку, разом із місцевими мешканцями склав список робіт, у виконанні яких необхідна була допомога. Й, звісно, сам взяв активну участь у них.
Дошки для ремонту містка, а також інші витратні матеріали були закуплені завдяки внескам членів Клубу УП.
|Учасник Клубу УП, журналіст Андрій Яніцький
|Годувальниця редакції УП Олена
Разом волонтери також прибирали сміття. Здавалося, що схили на вході на територію майбутнього парку складаються лише з відходів, недбало покинутих людьми. Й прибрати за один раз усе не вдасться, як би того не хотілося.
|Головний програміст УП Олександр Шиманський
|Заступник головреда УП Євген Будерацький власноруч назбирав 11 мішків сміття
|Олександр Шумілін. Цей вид випускових редакторів рідко зустрічається на Совських ставках, але нам пощастило
Редакторка-засновниця УП Олена Притула привезла на толоку 1500 цибулин різноманітних квітів. Висаджували гуртом. Тепер є привід зустрітися тут навесні, аби впевнитися, що рослини пережили зиму і зійшли. Має бути красиво.
Робота знайшлася усім.
|Перші фотосесії на відремонтованому містку
|Розчищення розмиву
|А хто гарно працював, той гарно і їв
|З ліва на право: нардеп Олександр Юрченко, місцевий мешканець Омар Терраб, який пригощав волонтерів, Ольга Миргородська
Долучайтеся до Клубу УП! Ця спільнота об’єднує освічених та небайдужих людей, які разом шукають і знаходять способи змінювати світ навколо себе.
У вересні члени спільноти разом із журналістами УП здали 12 літрів крові для київських лікарень у рамках корпортативного Дня донора.
Автор усіх фото Дмитро Ларін