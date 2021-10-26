Дивіться, що ми робили на толоці УП на Совських ставках

Менеджери та айтішники, журналісти й медики, чиновники, школярі, пенсіонери й кілька депутатів об'єдналися 24 жовтня задля того, щоб зробити територію нижнього каскаду Совських ставків чистішою та ошатнішою.

Як відомо, жовтень у Києві оголошено місяцем прибирання та облагородження територій, тож співробітники "Української правди" разом із Клубом УП вирішили підтримати цю ініціативу.

Місцеві мешканці, активістка Наталя Власюк та депутатка Київради Олеся Пинзеник

Місцева мешканка Ольга Миргородська із сім'єю

Нижній каскад Совських ставків – багата на види тварин і рослин унікальна прісноводна ландшафтна екосистема.

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Активісти та екологи не один рік боролися проти зведення у цих місцях торгового центру та житлового кварталу, й зрештою у вересні 2021 року екологічна комісія Київради підтримала рішення створити там парк замість забудови.

Втім "Київзеленбуд" у кращому випадку зможе почати роботи на Совських ставках не раніше середини наступного року, тож місцеві мешканці продовжують залишатися єдиними, хто дбає про ці території.

Журналіст Андрій Яніцький є одним з тих, хто активно бореться за збереження Совських ставків. Він відгукнувся на пропозицію Клубу УП провести толоку, разом із місцевими мешканцями склав список робіт, у виконанні яких необхідна була допомога. Й, звісно, сам взяв активну участь у них.

Дошки для ремонту містка, а також інші витратні матеріали були закуплені завдяки внескам членів Клубу УП.

Учасник Клубу УП, журналіст Андрій Яніцький

Годувальниця редакції УП Олена

Разом волонтери також прибирали сміття. Здавалося, що схили на вході на територію майбутнього парку складаються лише з відходів, недбало покинутих людьми. Й прибрати за один раз усе не вдасться, як би того не хотілося.

Головний програміст УП Олександр Шиманський

Заступник головреда УП Євген Будерацький власноруч назбирав 11 мішків сміття

Олександр Шумілін. Цей вид випускових редакторів рідко зустрічається на Совських ставках, але нам пощастило

Редакторка-засновниця УП Олена Притула привезла на толоку 1500 цибулин різноманітних квітів. Висаджували гуртом. Тепер є привід зустрітися тут навесні, аби впевнитися, що рослини пережили зиму і зійшли. Має бути красиво.

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Робота знайшлася усім.

Перші фотосесії на відремонтованому містку

Розчищення розмиву

А хто гарно працював, той гарно і їв

З ліва на право: нардеп Олександр Юрченко, місцевий мешканець Омар Терраб, який пригощав волонтерів, Ольга Миргородська

Долучайтеся до Клубу УП! Ця спільнота об’єднує освічених та небайдужих людей, які разом шукають і знаходять способи змінювати світ навколо себе.

У вересні члени спільноти разом із журналістами УП здали 12 літрів крові для київських лікарень у рамках корпортативного Дня донора.

Автор усіх фото Дмитро Ларін