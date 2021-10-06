Назвали лауреатів Нобелівської премії з хімії-2021. Що вони відкрили

Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії 2021 з хімії.

Цього року премію отримали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан за "розвиток асиметричного органокаталізу".

Це новий метод конструювання молекул за допомогою органічних каталізаторів, який застосують у фармацевтиці.

Відкриття вчених вплинуло на фармацевтичні дослідження і зробило хімію більш екологічною.

Переможців оголосили 6 жовтня під час конференції.

"Побудова молекул – це складне мистецтво. Бенджамін Ліст та Девід Макміллан нагороджені Нобелівською премією з хімії 2021 року за розробку нового точного інструменту для молекулярного будівництва – органокаталізу", – йдеться на сайті премії.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Що саме відкрили нобелівські лауреати?

Численні дослідження залежать від здатності хіміків будувати молекули, які можуть утворювати еластичні та міцні матеріали, зберігати енергію в батареях або гальмувати прогресування захворювань.

Каталізатори – це речовини, які контролюють та прискорюють хімічні реакції, а каталіз – це процес зміни швидкості реакції. Наприклад, каталізатори в автомобілях роблять речовини у вихлопних газах нетоксичними. Наші тіла також містять тисячі каталізаторів у вигляді ферментів, необхідних для життя.

До XXI століття хіміки вважали, що у світі існує лише два типи каталізаторів: метали та ферменти.

У 2000 році Бенджамін Ліст та Девід Макміллан незалежно один від одного розробили третій тип каталізу, який базується на малих органічних молекулах.

Він дозволяє синтезувати молекули за допомогою органічних каталізаторів.

"Ця концепція каталізу настільки ж проста, як і геніальна", – каже Йоган Аквіст, голова Нобелівського комітету з хімії.

Органічні каталізатори мають стабільну структуру атомів вуглецю, до якої можуть приєднуватися більш активні хімічні групи.

Часто такі каталізатори містять такі поширені елементи, як-от кисень, азот, сірка або фосфор.

Це робить асиметричний органокаталіз дешевшим у виробництві та екологічно чистішим.

Бенджамін Ліст та Девід Макміллан залишаються лідерами у своїй галузі, йдеться на сайті премії.

Вони показали, що органічні каталізатори можна використовувати для здійснення багатьох хімічних реакцій.

"За допомогою цих реакцій дослідники тепер можуть більш ефективно конструювати будь-що – від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які можуть отримувати світло з сонячних батарей.

Таким чином органокаталізатори принесуть найбільшу користь людству", – кажуть у Нобелі.

Нагадаємо, у 2020 році Нобелівську премію з хімії отримали Еммануель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудна.

Вони здобули перемогу за "розвиток методу редагування геному".

4 жовтня у Швеції стартував Нобелівський тиждень. У той же день Нобелівський комітет оголосив переможців у галузі фізіології та медицини.

Премію отримали Девід Джуліус та Ардем Патапутіан "за відкриття рецепторів температури та дотику".

5 жовтня науковці Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман та Джорджіо Паризі отримали премію в галузі фізики за "новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем".

7 жовтня визначать переможця у галузі літератури.

Лауреата найпрестижнішої премії за сприяння встановленню миру традиційно визначать в Осло 8 жовтня. А 11 жовтня у столиці оголосять переможця в галузі економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля.

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