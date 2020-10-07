Назвали лауреатів Нобелівської премії з хімії-2020. Що вони відкрили

Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії з хімії-2020.

Цьогоріч премію отримали Еммануель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудна.

Лауреати здобули перемогу за "розвиток методу редагування геному".

Реклама:

Переможців оголосили під час онлайн-конференції 7 жовтня.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

Науковиці відкрили один з найгостріших інструментів генної технології – генетичні ножиці CRISPR / Cas9, зазначають на офіційній сторінці премії.

Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

Ця технологія зробила революційний вплив на науку про життя, вносить свій внесок в нові методи лікування раку і може втілити мрію про лікування спадкових хвороб.

Коли лауреати досліджували імунну систему бактерії Streptococcus, вони виявили молекулярний інструмент, який можна використовувати для точних надрізів у генетичному матеріалі, що дозволяє легко змінити життєвий код.

Реклама:

Під час досліджень бактерії Streptococcus pyogenes Еммануель Шарпентьє виявила раніше невідому молекулу, tracrRNA.

Її робота показала, що tracrRNA є частиною древньої імунної системи бактерій, CRISPR/Cas, яка обеззброює віруси, розщеплюючи їх ДНК.

Шарпантьє опублікувала своє відкриття в 2011 році. У тому ж році вона розпочала співпрацю з Дженніфер Дудна, досвідченим біохіміком, що володіє великими знаннями про РНК.

Разом їм вдалося відтворити генетичні ножиці бактерій в пробірці і спростити їхні молекулярні компоненти, щоб їх було простіше використовувати.

Генетичні ножиці CRISPR / Cas9 у своїй природній формі розпізнають ДНК від вірусів, але науковиці довели, що ними можна керувати, щоб вони могли вирізати будь-яку молекулу ДНК в заздалегідь визначеному місці.

У 2019 році Нобеля з хімії дали за вклад у розробку літій-іонних акумуляторів.

А у 2018 Нобелівську премію в цьому напрямку дали за роботи над еволюцією ферментів та дисплеем фагів, що продукують пептиди та антитіла.

Нагадаємо, що 5 жовтня Нобелівську премію з фізіології та медицини-2020 дали за "відкриття вірусу гепатиту С".

А цьогорічну премію за досягнення у фізиці отримали три науковці за відкриття, пов'язані з одним і тим же екзотичним явищем у Всесвіті – чорною дірою.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.