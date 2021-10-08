Щороку 46 тисяч підлітків накладають на себе руки – ЮНІСЕФ

Яна Осадча журналіст
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8 жовтня 2021

Самогубство є четвертою причиною смертності молоді у віці 15-19 років. Щороку майже 46 тисяч дітей 10-19 років накладають на себе руки. 

Кожні 11 хвилин у світі підліток позбавляє себе життя, свідчать результати звіту ЮНІСЕФ "Стан дітей у світі-2021", де аналізується психічне здоров'я дітей, підлітків та осіб, які їх опікують.

За даними організації, у світі 13% підлітків у віці 10-19 живуть з діагностованими психічними розладами, а приблизно 1 з 5 молодих людей у віці 15-24 років відчуває депресію та не зацікавленість у житті.

Причиною зростання депресій та психічних розладів у підлітків стала пандемія COVID-19.

    Фото: sabphoto/Depositphotos

"З настанням третього року пандемії, порушення режиму життя, освіти, відпочинку, а також турбота про доходи та здоров’я родини змушує багатьох молодих людей відчувати страх, гнів та тривогу за своє майбутнє", – йдетьсяу звіті організації.

В ЮНІСЕФ констатують, що уряди країн світу недостатньо інвестують у пропаганду, охорону та турботу про психічне здоров’я дітей, молоді та їхніх опікунів.

У всьому світі лише 2% державних бюджетів, виділених на охорону здоров'я, спрямовуються на витрати, пов’язані саме з психічним здоров'ям. У бідних країнах це менше ніж 1 долар на людину.

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