Через недостатню вакцинацію вчителів проти COVID-19: в Україні 6 тис. шкіл працюють дистанційно

В Україні станом на 1 листопада 6 тисяч шкіл працюють дистанційно.
Причина – зокрема у відсутності вакцинації у 100% працівників шкіл, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в Telegram.
На канікулах у "червоній" зоні через відсутність щеплення у всіх представників колективу перебувають 3 112 шкіл:
- 819 шкіл Львівщини;
- 476 – Дніпропетровщини;
- 387 – Івано-Франківщини.
За даними МОН, на сьогодні одну дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів.
|Фото HayDmitriyDepositphotos
Двома дозами вакциновано майже 447 тис. працівників закладів загальної середньої освіти (70%).
Лідери серед регіонів, де є найбільша кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян:
✅ Київська область – 98,8%;
✅ Миколаївська – 98%;
✅ Донецька – 96%;
✅ Харківська – 95,8%;
✅ Хмельницька – 94,7%.
Нагадаємо, в разі "червоного" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, в яких працює не менше 100% вакцинованих працівників.
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