Через недостатню вакцинацію вчителів проти COVID-19: в Україні 6 тис. шкіл працюють дистанційно

В Україні станом на 1 листопада 6 тисяч шкіл працюють дистанційно.

Причина – зокрема у відсутності вакцинації у 100% працівників шкіл, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в Telegram.

На канікулах у "червоній" зоні через відсутність щеплення у всіх представників колективу перебувають 3 112 шкіл:

819 шкіл Львівщини;

476 – Дніпропетровщини;

387 – Івано-Франківщини.

За даними МОН, на сьогодні одну дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів.

Фото HayDmitriyDepositphotos

Двома дозами вакциновано майже 447 тис. працівників закладів загальної середньої освіти (70%).

Лідери серед регіонів, де є найбільша кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян:

✅ Київська область – 98,8%;

✅ Миколаївська – 98%;

✅ Донецька – 96%;

✅ Харківська – 95,8%;

✅ Хмельницька – 94,7%.

Нагадаємо, в разі "червоного" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, в яких працює не менше 100% вакцинованих працівників.

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