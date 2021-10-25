В Кабміні назвали дату, коли нещеплених вчителів та чиновників розпочнуть відстороняти від роботи

З 8 листопада в Україні відсторонятимуть від роботи працівників освіти і посадовців, які не мають щеплень проти СOVID-19.

Про це йдеться в оприлюдненій постанові Кабінету Міністрів України.

Мова йде про представників професій, які, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, підлягають обов’язковій вакцинації проти СOVID-19.

А саме працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

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Не допускати до роботи будуть усіх представників цих професій, крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень проти СOVID-19.

Такі працівники мусять надати медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий медзакладом.

Працівники та держслужбовці відсторонюються від роботи наказом керівника.

На час відсторонення за працівником не зберігається заробітна плата, повідомляли раніше в МОЗ.

На роботу працівник чи держслужбовець повертається лише за умови вакцинації проти СOVID-19.

"Українська правда. Життя" звернулася до МОЗ з проханням розповісти більш детально про механізм відсторонення та поновлення на роботі працівників вищезазначених сфер та очікує відповіді.

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