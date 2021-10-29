Близько 90% вчителів в Україні вакциновані проти COVID-19 хоча б однією дозою – Шкарлет

Станом на 29 жовтня, одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 90% вчителів.
Двома дозами вакциновано майже 65%, тобто понад 417 тис. працівників закладів загальної середньої освіти.
Такі результати повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.
Загалом, поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягли 8 областей.
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Найбільша кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян – в 5 регіонах:
- Київській область – 98,8%;
- Миколаївській – 98%;
- Харківській – 95,5%;
- Хмельницькій – 94,1%;
- Донецькій – 93%.
"Вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19. Щеплення гарантує легший перебіг хвороби, а також право на офлайн-навчання дітей", – підкреслив міністр.
Нагадаємо, в разі "жовтого" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, в яких працює не менше 80% вакцинованих працівників, а в разі встановлення "червоного" рівня – 100%.
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