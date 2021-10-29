Близько 90% вчителів в Україні вакциновані проти COVID-19 хоча б однією дозою – Шкарлет

Станом на 29 жовтня, одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 90% вчителів.

Двома дозами вакциновано майже 65%, тобто понад 417 тис. працівників закладів загальної середньої освіти.

Такі результати повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Загалом, поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягли 8 областей.

Фото: 1SpacesDepositphotos

Найбільша кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян – в 5 регіонах:

Київській область – 98,8%;

Миколаївській – 98%;

Харківській – 95,5%;

Хмельницькій – 94,1%;

Донецькій – 93%.

"Вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19. Щеплення гарантує легший перебіг хвороби, а також право на офлайн-навчання дітей", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, в разі "жовтого" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, в яких працює не менше 80% вакцинованих працівників, а в разі встановлення "червоного" рівня – 100%.

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