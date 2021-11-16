"Вовина тисяча": як українці відреагували на виплати вакцинованим проти COVID-19 – меми

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто повністю вакцинується проти COVID-19, отримає від держави 1 тисячу гривень.
Винагороду не видаватимуть готівкою – отримати її можна буде через "Дію".
Для тих, у кого немає додатку, будуть доступні інші способи отримати виплати, про які поки що не повідомлялося.
На ці кошти можна буде:
- придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб;
- відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр;
- купити квитки на літак або потяг для мандрівок всередині країни.
|Фото: facebook-сторінка "Процишин офіційний"
Така система заохочень від Зеленського стала приводом для жартів у соцмережах.
"Українська правда. Життя" зібрала найкращі меми про "тисячу за вакцинацію" в соцмережах.
Зокрема, з'явився мем "Вовина тисяча", який відсилає до старого жарту про "Юліну тисячу".
У 2008 році експрем'єрка Юлія Тимошенко розпочала програму з виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР.
Вона пообіцяла їм виплатити кошти, вкладені в банк, якщо сума внеску не перевищувала 1 тисячу гривень.
Тоді "Юліна тисяча" обійшлася бюджету у 5 мільярдів гривень.
Деякі користувачі вже порівняли президента з Юлією Тимошенко:
|Фото: facebook-сторінка партії "Демократична Сокира"
|Фото: facebook-сторінка Андрія Кулібаби
А дехто запропонував варіанти дизайну обіцяної купюри:
|Фото: facebook-сторінка "Баба і кіт"
Багатьох також зацікавило, чи будуть видавати тисячу гривень тим, хто вакцинувався до 19 грудня?
Виявилося, що винагороду зможуть отримати всі, хто вакцинувався двома дозами наявних вакцин проти COVID-19 або однією дозою вакцини "Johnson & Johnson", пояснив речник президента Сергій Никифоров.
Без мемів із кінематографу також не обійшлося:
|Фото: facebook-сторінка "Баба і кіт"
|Фото: facebook-сторінка Олексія Голобуцького
Ось ще трохи мемів:
|Фото: Евгений Истребин, facebook
"А можна 1000 гречкою? Якось звичніше", – написала членкиня Ради з урбаністики Києва Анна Даниленко.
"Киснем", – коментують користувачі.
І трохи про "Велике будівництво"...
|Фото: Остап Біндер, facebook
Програма виплат стартує з 19 грудня.
На неї буде виділено близько 3 мільярдів гривень наприкінці 2021 року і стільки ж – на початку 2022 року.
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