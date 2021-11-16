"Вовина тисяча": як українці відреагували на виплати вакцинованим проти COVID-19 – меми

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто повністю вакцинується проти COVID-19, отримає від держави 1 тисячу гривень.

Винагороду не видаватимуть готівкою – отримати її можна буде через "Дію".

Для тих, у кого немає додатку, будуть доступні інші способи отримати виплати, про які поки що не повідомлялося.

На ці кошти можна буде:

придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб;

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр;

купити квитки на літак або потяг для мандрівок всередині країни.

Фото: facebook-сторінка "Процишин офіційний"

Така система заохочень від Зеленського стала приводом для жартів у соцмережах.

"Українська правда. Життя" зібрала найкращі меми про "тисячу за вакцинацію" в соцмережах.

Зокрема, з'явився мем "Вовина тисяча", який відсилає до старого жарту про "Юліну тисячу".

У 2008 році експрем'єрка Юлія Тимошенко розпочала програму з виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР.

Вона пообіцяла їм виплатити кошти, вкладені в банк, якщо сума внеску не перевищувала 1 тисячу гривень.

Тоді "Юліна тисяча" обійшлася бюджету у 5 мільярдів гривень.

Деякі користувачі вже порівняли президента з Юлією Тимошенко:

Фото: facebook-сторінка партії "Демократична Сокира"

Фото: facebook-сторінка Андрія Кулібаби

А дехто запропонував варіанти дизайну обіцяної купюри:

Фото: facebook-сторінка "Баба і кіт"

Багатьох також зацікавило, чи будуть видавати тисячу гривень тим, хто вакцинувався до 19 грудня?

Виявилося, що винагороду зможуть отримати всі, хто вакцинувався двома дозами наявних вакцин проти COVID-19 або однією дозою вакцини "Johnson & Johnson", пояснив речник президента Сергій Никифоров.

Без мемів із кінематографу також не обійшлося:

Фото: facebook-сторінка "Баба і кіт"

Фото: facebook-сторінка Олексія Голобуцького

Ось ще трохи мемів: