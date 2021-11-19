"Qwerty" та "123456": опублікували найпопулярніші паролі українців

Яна Осадча журналіст
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19 листопада 2021

Перші 6 латинських літер з лівого боку клавіатури "qwerty" є найпопулярнішим паролем, який використовують українці для входу в облікові записи в інтернеті.

Рейтинг найпопулярніших паролів 2021року представила компанія Nord Security, яка є розробником сервісів безпеки в інтернеті.

Компанія обробила базу даних обсягом 4 терабайти з 50 країн світу.

Дані демонструють, що більшість людей обирають дуже прості паролі. Наприклад, найпопулярніший пароль "123456" люди в усьому світі використали більше 103 мільйонів разів.

10 найпопулярніших паролів в Україні

  • 1 – qwerty;
  • 2 – 123456;
  • 3 – 123456789;
  • 4 – 1234567890;
  • 5 – 12345678;
  • 6 – qwerty123;
  • 7 – qwertyuiop;
  • 8 – 1234567;
  • 9 – password;
  • 10 – 1qaz2wsx.

Утім, фантазія користувачів у всьому світі не є багатшою. Цифри 123456 визнані найпоширенішим паролем у 50 країнах світу.

 Фото: Depositphotos/Автор jamdesign

10 найпопулярніших паролів у світі

  • 1 – 123456;
  • 2 – 123456789;
  • 3 – 12345;
  • 4 – qwerty;
  • 5 – password;
  • 6 – 12345678;
  • 7 – 111111;
  • 8 – 123123;
  • 9 – 1234567890;
  • 10 – 1234567.

У Nord Security підрахували, що зламати найпопулярніші паролі можна швидко. 

Зокрема, для злому паролів типу "123456" та  "iloveyou1" хакерам знадобиться менше секунди. 

Злом паролю "anthony" займе 17 хвилин, а ось над паролем "gwerty123" хакеру знадобиться думати три години. 

А ось щоб "крякнути" пароль "jobandtalent" треба цілих три роки. 

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