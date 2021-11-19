"Qwerty" та "123456": опублікували найпопулярніші паролі українців

Перші 6 латинських літер з лівого боку клавіатури "qwerty" є найпопулярнішим паролем, який використовують українці для входу в облікові записи в інтернеті.
Рейтинг найпопулярніших паролів 2021року представила компанія Nord Security, яка є розробником сервісів безпеки в інтернеті.
Компанія обробила базу даних обсягом 4 терабайти з 50 країн світу.
Дані демонструють, що більшість людей обирають дуже прості паролі. Наприклад, найпопулярніший пароль "123456" люди в усьому світі використали більше 103 мільйонів разів.
10 найпопулярніших паролів в Україні
- 1 – qwerty;
- 2 – 123456;
- 3 – 123456789;
- 4 – 1234567890;
- 5 – 12345678;
- 6 – qwerty123;
- 7 – qwertyuiop;
- 8 – 1234567;
- 9 – password;
- 10 – 1qaz2wsx.
Утім, фантазія користувачів у всьому світі не є багатшою. Цифри 123456 визнані найпоширенішим паролем у 50 країнах світу.
|Фото: Depositphotos/Автор jamdesign
10 найпопулярніших паролів у світі
- 1 – 123456;
- 2 – 123456789;
- 3 – 12345;
- 4 – qwerty;
- 5 – password;
- 6 – 12345678;
- 7 – 111111;
- 8 – 123123;
- 9 – 1234567890;
- 10 – 1234567.
У Nord Security підрахували, що зламати найпопулярніші паролі можна швидко.
Зокрема, для злому паролів типу "123456" та "iloveyou1" хакерам знадобиться менше секунди.
Злом паролю "anthony" займе 17 хвилин, а ось над паролем "gwerty123" хакеру знадобиться думати три години.
А ось щоб "крякнути" пароль "jobandtalent" треба цілих три роки.
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