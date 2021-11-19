"Qwerty" та "123456": опублікували найпопулярніші паролі українців

Перші 6 латинських літер з лівого боку клавіатури "qwerty" є найпопулярнішим паролем, який використовують українці для входу в облікові записи в інтернеті.

Рейтинг найпопулярніших паролів 2021року представила компанія Nord Security, яка є розробником сервісів безпеки в інтернеті.

Компанія обробила базу даних обсягом 4 терабайти з 50 країн світу.

Дані демонструють, що більшість людей обирають дуже прості паролі. Наприклад, найпопулярніший пароль "123456" люди в усьому світі використали більше 103 мільйонів разів.

10 найпопулярніших паролів в Україні

1 – qwerty;

2 – 123456;

3 – 123456789;

4 – 1234567890;

5 – 12345678;

6 – qwerty123;

7 – qwertyuiop;

8 – 1234567;

9 – password;

10 – 1qaz2wsx.

Утім, фантазія користувачів у всьому світі не є багатшою. Цифри 123456 визнані найпоширенішим паролем у 50 країнах світу.

Фото: Depositphotos/Автор jamdesign

10 найпопулярніших паролів у світі

1 – 123456;

2 – 123456789;

3 – 12345;

4 – qwerty;

5 – password;

6 – 12345678;

7 – 111111;

8 – 123123;

9 – 1234567890;

10 – 1234567.

У Nord Security підрахували, що зламати найпопулярніші паролі можна швидко.

Зокрема, для злому паролів типу "123456" та "iloveyou1" хакерам знадобиться менше секунди.

Злом паролю "anthony" займе 17 хвилин, а ось над паролем "gwerty123" хакеру знадобиться думати три години.

А ось щоб "крякнути" пароль "jobandtalent" треба цілих три роки.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.