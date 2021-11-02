На Тернопільщині знайшли покинутого новонародженого у пакеті

На Тернопільщині місцева мешканка знайшла немовля в пакеті.

Новонародженого хлопчика залишили на території недіючого молокозаводу селища Товсте, повідомили в Національній поліції.

Жінка, яка там проходила, почула дитячий плач, підійшла ближче та побачила дитину. Вона занесла немовля в місцеву їдальню та викликала поліцію.

Малюка відправили до лікарні з переохолодженням, але загрози життю немає.

Новонародженого хлопчика залишили на території недіючого молокозаводу

За словами правоохоронців, хлопчик народився приблизно добу тому, доношений.

Наразі працівники поліції просять усіх мешканців Чортківського району, а особливо селища Товсте, повідомляти інформацію про жінок, які перебували на останніх місяцях вагітності.

Цікавлять й ті, хто нещодавно народжував, але дитини немає.

Пакет, в якому знайшли дитину

Анонімність гарантується. Інформацію можна повідомити на лінію "102" або за номером (068) 075 44 02, (067) 803 46 09.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці, матір'ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.