На Тернопільщині знайшли покинутого новонародженого у пакеті

Яна Осадча журналіст
11953
2 листопада 2021

На Тернопільщині місцева мешканка знайшла немовля в пакеті.

Новонародженого хлопчика залишили на території недіючого молокозаводу селища Товсте, повідомили в Національній поліції.

Жінка, яка там проходила, почула дитячий плач, підійшла ближче та побачила дитину. Вона занесла немовля в місцеву їдальню та викликала поліцію.

Реклама:

Малюка відправили до лікарні з переохолодженням, але загрози життю немає.

 Новонародженого хлопчика залишили на території недіючого молокозаводу

За словами правоохоронців, хлопчик народився приблизно добу тому, доношений.

Наразі працівники поліції просять усіх мешканців Чортківського району, а особливо селища Товсте, повідомляти інформацію про жінок, які перебували на останніх місяцях вагітності.

Цікавлять й ті, хто нещодавно народжував, але дитини немає.

 Пакет, в якому знайшли дитину

Анонімність гарантується. Інформацію можна повідомити на лінію "102" або за номером (068) 075 44 02, (067) 803 46 09.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці, матір'ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані) Кримінального кодексу.

Реклама:

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

Вас також може зацікавити:

У Новій Зеландії поліція приїхала до 4-річного хлопчика, який хотів показати свої іграшки

В Дніпрі лікарі врятували немовля та онкохвору матір з важкою формою COVІD-19

Коли рідня вперше бачить новонародженого малюка. 11 емоційних світлин

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 381
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2289
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3057
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат