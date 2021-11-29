В Англії люди 3 дні жили й розважалися у пабі, який замело снігом. Їм сподобалося

В Англії десятки людей провели 3 дні у пабі, який замело снігом через шторм "Арвен".

Гості застрягли у "найвищому готелі" Британії в районі Йоркшир-Дейлс після концерту групи Oasis, повідомляє ВВС.

26 листопада, у Tan Hill Inn відбувся трибʼют-концерт гурту Oasis, на який прийшло близько 60 людей.

Наступного дня гості готелю, розташованому на висоті 528 метрів над рівнем моря, побачили сніг заввишки до метра просто біля вікон.

Фото: The Tan Hill Inn

Сильний сніг замів усі дороги, а вітер зламав лінії електропередач, тож поліція і рятувальники порадили людям залишатися в готелі до покращення погодних умов.

40 людей розмістили у готелі, а для решти створили імпровізований табір у пабі, пояснила менеджерка готелю та власниця пабу Нікола Таунсенд.

Для гостей організували вікторину, настільні ігри, вечірнє караоке. Відвідувачі й учасники групи Oasis весь час розважалися і пили пиво.

Фото: The Tan Hill Inn

"Це було просто чудово, всі були в дуже гарному настрої. У них зав’язалася дружба, як у великої сім’ї. Одна жінка навіть сказала, що не хоче йти", – розповіла Таунсенд у коментарі BBC.

Фото: The Tan Hill Inn

Нагадаємо, 27 листопада шторм "Арвен" зійшов на Велику Британію та приніс сильний вітер, дощ і сніг.

У Шотландії, Англії та Північній Ірландії були перебої з електрикою. Декілька людей загинули.

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