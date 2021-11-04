В Україні запровадять національну Олімпіаду Геніїв для школярів 

В Україні запровадять національну олімпіаду, де школярі зможуть презентувати наукові проєкти з охорони довкілля та екології.
Зокрема Мала академія наук підписала контракт на проведення першої національної Олімпіади Геніїв (Genius Olympiad Ukraine), повідомили у Міністерстві освіти та науки.
Це міжнародний конкурс, який заснувала американська організація Terra Science and Education.
Цьогоріч організатори впроваджують систему франшиз на проведення олімпіади у різних країнах світу.
|Фото: AllaSerebrina/Depositphotos
"Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу.
Я впевнений, наші креативні школярі зможуть показати достойні результати", – розповів очільник міністерства Сергій Шкарлет.
Національний відбір стане першим етапом для участі в міжнародному фіналі в США. Змагання проходить у Державному університеті Нью-Йорка.
У МОН зазначають, що Україна першою отримала ліцензію на проведення конкурсу.
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