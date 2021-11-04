В Україні запровадять національну Олімпіаду Геніїв для школярів 

Дарія Поперечна журналістка УП.Життя
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4 листопада 2021

В Україні запровадять національну олімпіаду, де школярі зможуть презентувати наукові проєкти з охорони довкілля та екології. 

Зокрема Мала академія наук підписала контракт на проведення першої національної Олімпіади Геніїв (Genius Olympiad Ukraine), повідомили у Міністерстві освіти та науки. 

Це міжнародний конкурс, який заснувала американська організація Terra Science and Education.

Цьогоріч організатори впроваджують систему франшиз на проведення олімпіади у різних країнах світу.

 Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

"Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу. 

Я впевнений, наші креативні школярі зможуть показати достойні результати", – розповів очільник міністерства  Сергій Шкарлет.

Національний відбір стане першим етапом для участі в міжнародному фіналі в США. Змагання проходить у Державному університеті Нью-Йорка.

У МОН зазначають, що Україна першою отримала ліцензію на проведення конкурсу. 

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