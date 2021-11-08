Зоозахисний закон: які нововведення вступають в силу?

З 8 листопада в Україні заборонили бити, отруювати, жорстоко дресирувати тварин, дарувати їх як призи, надавати фотопослуги з ними, а також топити чи душити.
Це передбачає законопроєкт 2351, який Верховна Рада ухвалила 15 липня. Він має на меті захистити тварин від жорстокого поводження.
8 листопада зоозахисний закон вступив у силу.
Що він змінює, і які нововведення починають працювати вже сьогодні, пояснюють у зоозахисній організації UAnimals.
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Що змінилося?
Жорстоким поводженням тепер вважається не тільки порушення правил утримання тварин, а й інші порушення правил поводження з тваринами та порушення правил транспортування тварин.
Введене поняття "каліцтва" тварини та "тілесне ушкодження тварини".
"Це є дуже важливим для відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної, а внаслідок, більш ефективного їх застосування до винних осіб", – пояснюють в організації.
Винним у жорстокому поводженні з тваринами особам забороняється утримувати тварин:
- протягом 1 року – якщо особа вчинила адмінправопорушення з жорстокого поводження щодо тварин;
- протягом 10 років – якщо особа вчинила злочин проти тварини.
Що заборонено?
- регулювання чисельності тварин біологічно обґрунтованими методами і методами евтаназії (дозволені лише гуманні методи: біостерилізація, влаштування у притулок тощо);
- умертвіння тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин;
- побиття, травмування, отруєння тварин, примушування до нападу одних тварин на інших, використання тварин як мішені при стрільбі;
- надання фотопослуг з дикими тваринами;
- пропаганда жорстокого поводження з тваринами;
- зменшення заповідних зон та забезпечення перекриття їх шлагбаумами,
- розведення птиці для фуа-гри.
Якщо тварина хвора на сказ або іншу особливо небезпечну хворобу, для її умертвіння повинен бути обов’язково документ від ветеринара.
Права домашніх тварин
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Людина, яка супроводжує домашню тварину, тепер зобов'язана забезпечити наявність:
- повідка, якщо тварина може становити небезпеку для життя чи здоров’я людини;
- намордника на собаках небезпечних порід;
- нашийника з позначками-ідентифікаторами.
Поводок тварини на прив'язі повинен мати довжину не менше 20 метрів, а для сторожових собак – не менше 10 метрів.
Забороняється:
- бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії;
- завдавати домашнім тваринам болю, страждання або пригнічення;
- дресирувати тварин у жорстокий спосіб;
- умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та отрути;
- жебракувати з тваринами, зокрема безпритульними;
- залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше ніж +20 °C та менше ніж +5 °C;
- замуровувати тварин у підвальних приміщеннях;
- залишати тварину без можливості укриття в приміщенні при температурі повітря більше ніж +20 °C або менше ніж 0 °C;
- залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду в громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів тощо;
- прив'язувати тварин до машин/мотоциклів та примушувати до бігу;
- виключено умертвіння тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин.
Скасовано послугу евтаназії новонародженого приплоду тварин ветеринарами як обов’язкову.
Законом також встановлюються:
- вичерпний перелік для умертвіння тварин;
- гуманні умови утримання сільськогосподарських тварин, посилено захист вагітних тварин;
- порядок тимчасового вилучення тварини та зобов’язання службових осіб щодо їх вилучення у кримінальному процесі та процесі за КУпАП.
Яким може бути покарання?
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Адміністративна відповідальність людей за жорстоке поводження з тваринами, порушення правил утримання собак та котів, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини або її майну, – з 16 років.
Адміністративна відповідальність за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці.
Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, стали злочином, а не адмінправопорушенням.
Підвищено кримінальну відповідальність та встановлено сувору кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з метою створення аудіо- та відеопродукції, що його пропагує.
Органи Національної поліції України здійснюють нагляд за захистом тварин від жорстокого поводження та вживають відповідних заходів.
Місцеві ради тепер також повинні:
- не допускати діяльності пересувних виставок та зоопарків, іншої забороненої діяльності,
- встановлювати перелік тварин, які потребують охорони на їх території.
"Пам’ятаймо, закон працює лише тоді, коли є контроль. Закликаємо вас уважно вивчити всі ці норми, адже наше знання закону допоможе рятувати та захищати тварин!", – наголошують в організації.
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