Зоозахисний закон: які нововведення вступають в силу?

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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8 листопада 2021

З 8 листопада в Україні заборонили бити, отруювати, жорстоко дресирувати тварин, дарувати їх як призи, надавати фотопослуги з ними, а також топити чи душити.

Це передбачає законопроєкт 2351, який Верховна Рада ухвалила 15 липня. Він має на меті захистити тварин від жорстокого поводження.

8 листопада зоозахисний закон вступив у силу. 

Що він змінює, і які нововведення починають працювати вже сьогодні, пояснюють у зоозахисній організації UAnimals.

Фото: Depositphotos/Автор Taden1

Що змінилося?

Жорстоким поводженням тепер вважається не тільки порушення правил утримання тварин, а й інші порушення правил поводження з тваринами та порушення правил транспортування тварин.

Введене поняття "каліцтва" тварини та "тілесне ушкодження тварини".

"Це є дуже важливим для відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної, а внаслідок, більш ефективного їх застосування до винних осіб", – пояснюють в організації.

Винним у жорстокому поводженні з тваринами особам забороняється утримувати тварин:

  • протягом 1 року – якщо особа вчинила адмінправопорушення з жорстокого поводження щодо тварин;
  • протягом 10 років – якщо особа вчинила злочин проти тварини.

Що заборонено?

  • регулювання чисельності тварин біологічно обґрунтованими методами і методами евтаназії (дозволені лише гуманні методи: біостерилізація, влаштування у притулок тощо);
  • умертвіння тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин;
  • побиття, травмування, отруєння тварин, примушування до нападу одних тварин на інших, використання тварин як мішені при стрільбі;
  • надання фотопослуг з дикими тваринами;
  • пропаганда жорстокого поводження з тваринами;
  • зменшення заповідних зон та забезпечення перекриття їх шлагбаумами,
  • розведення птиці для фуа-гри.

Якщо тварина хвора на сказ або іншу особливо небезпечну хворобу, для її умертвіння повинен бути обов’язково документ від ветеринара.

Права домашніх тварин

Фото: Depositphotos/Автор pyotr021

Людина, яка супроводжує домашню тварину, тепер зобов'язана забезпечити наявність:

  • повідка, якщо тварина може становити небезпеку для життя чи здоров’я людини;
  • намордника на собаках небезпечних порід;
  • нашийника з позначками-ідентифікаторами.

Поводок тварини на прив'язі повинен мати довжину не менше 20 метрів, а для сторожових собак – не менше 10 метрів.

Забороняється:
  • бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії;
  • завдавати домашнім тваринам болю, страждання або пригнічення;
  • дресирувати тварин у жорстокий спосіб;
  • умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та отрути;
  • жебракувати з тваринами, зокрема безпритульними;
  • залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше ніж +20 °C та менше ніж +5 °C;
  • замуровувати тварин у підвальних приміщеннях;
  • залишати тварину без можливості укриття в приміщенні при температурі повітря більше ніж +20 °C або менше ніж 0 °C;
  • залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду в громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів тощо;
  • прив'язувати тварин до машин/мотоциклів та примушувати до бігу;
  • виключено умертвіння тимчасово ізольованих  безпритульних домашніх тварин.

Скасовано послугу евтаназії новонародженого приплоду тварин ветеринарами як обов’язкову.

Законом також встановлюються:

  • вичерпний перелік для умертвіння тварин;
  • гуманні умови утримання сільськогосподарських тварин, посилено захист вагітних тварин;
  • порядок тимчасового вилучення тварини та зобов’язання службових осіб щодо їх вилучення у кримінальному процесі та процесі за КУпАП.

Яким може бути покарання?

Фото: Depositphotos/Автор microgen

Адміністративна відповідальність людей за жорстоке поводження з тваринами, порушення правил утримання собак та котів, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини або її майну, – з 16 років.

Адміністративна відповідальність за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці.

Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, стали злочином, а не адмінправопорушенням.

Підвищено кримінальну відповідальність та встановлено сувору кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з метою створення аудіо- та відеопродукції, що його пропагує.

Органи Національної поліції України здійснюють нагляд за  захистом тварин від жорстокого поводження та вживають відповідних заходів.

Місцеві ради тепер також повинні:

  • не допускати діяльності пересувних виставок та зоопарків, іншої забороненої діяльності,
  • встановлювати перелік тварин, які потребують охорони на їх території.

"Пам’ятаймо, закон працює лише тоді, коли є контроль. Закликаємо вас уважно вивчити всі ці норми, адже наше знання закону допоможе рятувати та захищати тварин!", – наголошують в організації.

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