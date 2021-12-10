“Думав, що помру”: у Сінгапурі видри покусали чоловіка під час прогулянки в ботсаду

У Сінгапурі близько 20 видр покусали чоловіка, коли він прогулювався у ботанічному саду.

Від нападу тварин постраждав громадянин Британії Грем Джордж Спенсер.

Видри вкусили чоловіка 26 разів за 10 секунд, повідомляє The Guardian.

Постраждалий думав, що помре від цього нападу.

Фото: stefano.zaccaria1704.gmail.com/Depositphotos

Того дня Грем Спенсер наближався до входу в ботанічний сад і помітив близько 20 видр, які переходили дорогу перед ним.

Тварини були спокійні, але "збожеволіли" після того, як повз них пробіг інший чоловік, розповів постраждалий у коментарі The Straits Times.

Імовірно, видри подумали, що бігун загрожує їхньому потомству і почали наздоганяти його, але той уникнув нападу.

Тоді видри почали переслідувати Спенсера.

"Несподівано вони подумали, що я – той бігун", – розповів постраждалий.

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Видри наздоганяли чоловіка, кусали його за гомілки й сідниці та збили з ніг.

Тоді друг Спенсера почав кричати на тварин, щоб відлякати їх, і напад припинився.

У парку чоловіку надали першу допомогу і він поїхав до лікарні.

Бернард Сі, член групи OtterWatch, яка стежить за видрами у районі, розповів, що це сімейство видр постійно відвідує ботанічний сад.

На його думку, тварини могли атакувати чоловіка, бо злякалися. За правилами безпеки, до видр не можна надто близько підходити, годувати їх або шуміти поруч.

"Враховуючи, що це був ранок, можливо, було темно і це заплутало видр, а (Спенсер) міг бути просто жертвою обставин", – пояснив Сі для Straits Times.

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Загалом у Сінгапурі проживає понад 90 сімейств видр, зокрема "Сім’я Зук" та "Сім’я Бішан".

Вони повернулися у місто після масштабної кампанії з очистки водойм, пишуть у The Kopi.

Гладкошерсті видри часто гуляють вулицями, заходять до будівель, п'ють воду з басейнів та фонтанів.

Напади на людей трапляються дуже рідко, каже директор ботсаду Тан Пуай Йок.

Однак Спенсер хоче домогтися того, щоб видр і відвідувачів якось відмежували одне від одного на території парку.

Наразі адміністрація ботанічного саду розслідує цей інцидент.

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