Понад 2,5 метри снігу: біля станції Вернадського засипало гнізда пінгвінів

Біля антарктичної станції "Академік Вернадський" випала рекордна кількість снігу.

Під снігом опинилися гнізда пінгвінів, у яких нещодавно вилупилися малюки.

Наразі висота сніжного покрову біля станції сягає понад 2,5 м, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

Деякі засипані снігом птахи продовжують висиджувати яйця.

Ті гнізда, які розташовані на низовинах, повністю засипало снігом: з них стирчать тільки голови птахів

"Ті гнізда, які розташовані на низовинах, повністю засипало снігом: з них стирчать тільки голови птахів, які продовжують висиджувати яйця.

А от тим пінгвінам, які встигли зайняти найкращі місця на узвишшях, пощастило більше. Їх запорошило лише частково", – розповідають полярники.

Хвилюватися за засипаних пінгвінів не варто, адже вони до цього пристосовані

Втім, вони зазначають, що хвилюватися за засипаних пінгвінів не варто, адже вони до цього пристосовані.

"Ці тварини можуть самі "відкопати" гнізда, роблячи тілом "труби" в снігу.

Крім того, вони дуже прудкі.

Зокрема, щоб пересуватися глибоким снігом, не йдуть, а лягають і ковзають черевом, розвиваючи швидкість до 6 км/год!", – кажуть в антарктичному центрі.

Ці тварини можуть самі "відкопати" гнізда, роблячи тілом "труби" в снігу

З 1 грудня 2021 року в Антарктиді почалося доволі сніжне літо, опади йдуть майже постійно, і за прогнозами метеорологів, висота покриву може ще збільшитися.

Нагадаємо, у пінгвінів, які мешкають біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", з’явилися малюки.

Незабаром полярники показали новонароджених пінгвінят та їхніх батьків.

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