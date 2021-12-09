"Смішні та незграбні": поблизу станції Вернадського вилупилися пінгвінята. ФОТО

У пінгвінів, які мешкають біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", з’явилися малюки.

Один народився на мисі Марина, поблизу станції, а другий з іншого боку – на мисі Пінгвін Поінт, повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

"Зараз малята дуже смішні та незграбні, й замість звичного нам чорно-білого пір'я вкриті сірим пушком", – розповіли українські полярники.

Це – дитинчата субантарктичного пінгвіна або дженту.

Перший місяць малята залишатимуться в гнізді: їх опікуватимуть батьки – годуватимуть та грітимуть.

Перші пінгвінята біля української антарктичної станції "Академік Вернадський". Фото: Оксана Савенко

"До речі, як і в ситуації з висиджуванням яєць, пара пінгвінів робить це по черзі. Доки хтось один сидить на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля, а через кілька днів вони змінюються", – додають в антарктичному науковому центрі.

Приблизно через місяць місяць малюки почнуть линяти й змінювати наряд, а також полишатимуть гнізда та збиратимуться в "ясла".

Фото: Оксана Савенко

У цей час обоє батьків зможуть одночасно ходити в океан за крилем і продовжуватимуть годувати дітей.

"Цікаво, що вони безпомилково знаходять в "яслах" своїх "нащадків" і діляться їжею лише з ними", – додають полярники.

Фото: Оксана Савенко

Тільки після закінчення линьки пінгвінята (які на той час вже будуть розміром з батьків) вчитимуться плавати в океані й самостійно добувати собі їжу.

Полярники зауважують, що цього року пінгвіни досить рано почали гніздувати біля станції.

Нагадаємо, перші яйця вони відклали на початку листопада, хоча раніше це відбувалося ближче до середини листопада. Відповідно, малята з'явилися раніше, ніж зазвичай.

Торік перші пінгві вилупилися 19 грудня – якраз до Дня святого Миколая.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook