У Чернігові 56-річний чоловік ґвалтував дівчат-підлітків і знімав порно. Йому загрожує довічне

У Чернігові 56-річний чоловік розбещував і ґвалтував дівчат від 13 до 20 років, а також знімав це на приховану камеру.
Обвинувальний акт стосовно нього вже направили до суду, повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.
"Встановлено, що 56-річний чернігівець упродовж 2018-2021 років вчинив низку статевих злочинів щодо дівчат віком від 13 до 20 років", – йдеться у повідомленні.
Чернігівець знайомився з дівчатами, які перебували у складних життєвих обставинах, та пропонував їм прибирати його будинок за гроші.
Після цього чоловік пропонував дівчатам секс, а у випадку відмови – примушував їх і знімав процес на камеру.
|Фото: Alexey_Seafarer/Depositphotos
Слідство встановило, що він тричі ґвалтував дівчат віком 17-20 років, двічі займався сексом з 15-річною дівчинкою, розбещував 13-річну дівчинку і зберігав дитячу порнографію.
Під час обшуків у будинку чоловіка знайшли комп’ютерну техніку та численні відеоматеріали.
У липні цього року його взяли під варту.
Тепер Деснянський районний суд Чернігова розгляне кримінальне провадження за 4 статтями Кримінального кодексу.
Чоловіку загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.
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