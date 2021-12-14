У Чернігові 56-річний чоловік ґвалтував дівчат-підлітків і знімав порно. Йому загрожує довічне

У Чернігові 56-річний чоловік розбещував і ґвалтував дівчат від 13 до 20 років, а також знімав це на приховану камеру.

Обвинувальний акт стосовно нього вже направили до суду, повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

"Встановлено, що 56-річний чернігівець упродовж 2018-2021 років вчинив низку статевих злочинів щодо дівчат віком від 13 до 20 років", – йдеться у повідомленні.

Чернігівець знайомився з дівчатами, які перебували у складних життєвих обставинах, та пропонував їм прибирати його будинок за гроші.

Після цього чоловік пропонував дівчатам секс, а у випадку відмови – примушував їх і знімав процес на камеру.

Фото: Alexey_Seafarer/Depositphotos

Слідство встановило, що він тричі ґвалтував дівчат віком 17-20 років, двічі займався сексом з 15-річною дівчинкою, розбещував 13-річну дівчинку і зберігав дитячу порнографію.

Під час обшуків у будинку чоловіка знайшли комп’ютерну техніку та численні відеоматеріали.

У липні цього року його взяли під варту.

Тепер Деснянський районний суд Чернігова розгляне кримінальне провадження за 4 статтями Кримінального кодексу.

Чоловіку загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.