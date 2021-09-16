10 потерпілих: в Одесі судитимуть чоловіка, який шантажував і ґвалтував неповнолітніх дівчат

В Одесі судитимуть 52-річного чоловіка за розбещення, зґвалтування неповнолітніх дівчат і виготовлення порнографії за їхньої участі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

"Слідством з’ясовано, що протягом 2016-2021 років обвинувачений, використовуючи псевдонім та фотографію свого сина в соціальній мережі "Вконтакте" та месенджерах "Telegram", "Viber", "WhatsApp", спілкувався з малолітніми та неповнолітніми дівчатами", – йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що під час спілкування чоловік вчиняв стосовно дівчат розпусні дії, зокрема, вів розмови на сексуальні теми та надсилав їм порнографію.

Увійшовши в довіру, він умовляв потерпілих надсилати йому інтимні фотографії.

Фото: Nomadsoul1 /Depositphotos

Після того чоловік дізнавався особисті дані дівчат, а тоді телефонував їм та представлявся співробітником поліції, який здійснює контроль за поширенням публікацій порнографічного характеру в інтернеті.

"Користуючись життєвою недосвідченістю підлітків, чоловік погрожував, що повідомить їхнім батькам, родичам та в школі, де вони навчались, про факти розповсюдження ними оголених фото, та пропонував зустрітись під приводом обговорення та вирішення даної ситуації", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Через погрози потерпілі були змушені погоджуватись на зустрічі у малолюдному місці, під час яких обвинувачений ґвалтував їх.

Інколи він знімав це на мобільний телефон, щоб примушувати дівчат до сексу й надалі.

Від таких дій постраждали 10 дівчат, з яких 6 стали жертвами неодноразових зґвалтувань. Усього слідством встановлено 26 епізодів злочину.

Наразі досудове розслідування завершено, прокурори Приморської окружної прокуратури міста Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка.

Обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка виготовляла порнографію за участі 5-річної доньки.

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