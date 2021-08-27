Вона – цнотлива, він – цілеспрямований. В українські бібліотеки за держкошт закуплять книгу про сексистське виховання

459 примірників книги "Щоб не було у 16 запізно", яка розповідає про "традиційні сімейні цінності", закуплять за державні кошти для бібліотек країни.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook фемініст, спеціаліст з комунікацій Микола Ябченко.

Книга Марини Ланге "Щоб не було у 16 запізно" потрапила у перелік з 689 найменувань видань, який погоджений трьома експертними радами та затверджений наказом Міністерства культури і інформації.

У книзі зокрема розповідається про сексистське виховання хлопчиків та дівчаток.

Марина Ланге презентувала книгу в Києві на традиційній виставці "Книжковий Арсенал". Її сприйняли неоднозначно.

Дівчинка мусить вміти піклуватися, надихати, бути цнотливою та умиротвореною. А хлопчик – цілеспрямованим, щедрим та аскетичним.

Авторка книги Марина Ланге стверджує, що "хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти", а дівчатка "вже народжуються з жіночими якостями".

Фрагмент з книги

"Як так? Так працювала ж експертна рада! Навіть три. А можна якось впевнитися, що жодна гривня з моїх податків не піде на цей домострой?", – обурюється Микола Ябченко.

За словами Ябченка, авторка цієї книги не має освіти психолога і педагога, але викладає психологію в ліцеї, а потім пише книгу, яка за кошти платників податків потрапляє в бібліотеки.

Раніше Марина Ланге презентувала книгу в Києві на традиційній виставці "Книжковий Арсенал". Її сприйняли неоднозначно.

Письменниця розповідала, що в особисті повідомлення стали приходити погрози. А онлайн магазин Yakaboo зняв книгу з продажу.

"Я за щасливу родину. Гармонійних та здорових хлопчиків та дівчаток та дорослих чоловіків та жінок, які знають себе, приносять добро цьому світу та вміють створювати міцні взаємо-збагачуючі стосунки.

Це мої цінності. Я так живу кожен день. В молитві, здорових стосунках і в русі до мети. Я не буду нікого переконувати, хто вірить у ранній секс, в більше ніж дві статі або теорію Дарвіна", – написала Марина на своїй сторінці у Facebook у відповідь на критику.

Закупівлею книг в бібліотеки займається Український інститут книги.

Всього до бібліотечних фондів цьогоріч планується надіслати 333 372 примірники.

Нещодавно Український інститут книги потрапив у скандал навколо коміксу "Принцеса + принцеса: довго і щасливо". За державні гроші було придбано 1240 примірників книжки, яка розповідає про стосунки двох дівчат-принцес з натяками на лесбійську любов.

Депутати Луцької міськради, Одеської облради та християнські й культурні об'єднання Івано-Франківська вимагали вилучити цю книгу з українських бібліотек.

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