За що можуть позбавити батьківських прав. Пояснює Мін'юст

Яна Осадча журналіст
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15 грудня 2021

У Міністерстві юстиції нагадали, у яких випадках людину можуть позбавити батьківських прав. 

Несплата аліментів не є причиною для цього.

Мати або батька можуть позбавити батьківських прав рішенням суду на підставах, які зазначені у статті 164 Сімейного кодексу України, повідомляють в Мін'юсті.

В Україні можуть позбавити батьківських прав, якщо:

  • батьки не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом 6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
  • ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;
  • жорстоко поводяться з дитиною (застосовують фізичне або психічне насильство, недопустимі методи виховання, принижують людську гідність дитини тощо);
  • є хронічними алкоголіками або наркоманами (ці факти мають бути підтверджені відповідними медичними висновками);
  • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини (наприклад, залучають її до непосильної праці, заняття проституцією чи злочинною діяльністю), примушують до жебракування та бродяжництва;
  • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини (необхідна наявність вироку суду).

Утім, у відомстві нагадують, що батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.

 Фото: serezniy/Depositphotos

"За ухилення від сплати аліментів передбачена цивільна, адміністративна, кримінальна відповідальність", – зазначають в Мін'юсті.

Нагадаємо, у 2017 році  мінімальний розмір аліментів від батьків було збільшено з 30% від прожиткового мінімуму для дитини – до 50%.

Станом на 2020 рік мінімальний гарантований розмір аліментів на дитину, який може бути стягнутий з батьків, становить від 929,50 до 1159 грн.

Навесні 2021 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про збільшення мінімального розміру аліментів. 

У законопроекті передбачаються додаткові аліментні зобов'язання для родичів дитини, якщо батьки не можуть сплачувати аліменти.

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