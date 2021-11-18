У Кривому Розі жінка залишила 9 дітей у міськраді, бо не може їх прогодувати

У Дніпропетровській області жінка залишила 9 дітей у приміщенні Криворізької міської ради, бо не може їх прогодувати.

Багатодітна мати не змогла ні оформити виплати, ні тимчасово влаштувати дітей у притулок, повідомляє омбудсменка Людмила Денісова у telegram-каналі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини вже закликала місцеву владу допомогти сім’ї.

"Звертаюся до виконувача обов’язків Криворізького міського голови та голови Широківської селищної громади з вимогою з’ясувати ситуацію та вжити заходів, спрямованих на захист прав та інтересів дітей, надання багатодітній родині, яка опинилася в складних життєвих обставинах, відповідної допомоги та підтримки", – написала Денісова.

Що сталося?

Фото: Depositphotos/Автор zurijeta

16 лютого багатодітна мати залишила 9 дітей з речами і документами у будівлі Криворізької міської ради.

За словами жінки, вона переїхала з Кривого Рогу до селища Широке Дніпропетровської області.

Жінка звернулася до служби у справах дітей Широківської селищної територіальної громади, щоб оформити виплати для багатодітної сім’ї.

Однак фінансову допомогу їй не оформили, через те, що та не змогла надати довідку про заробітну плату чоловіка, з яким офіційно ще не розлучилася.

Тимчасово влаштувати дітей у притулок також відмовились через відсутність місць.

Натомість жінці запропонували написати відмову від дітей.

Тоді вона вирішила залишити дітей у міськраді.

"У зв'язку з тим, що у мене немає можливості годувати, і я на цей момент не можу оформити будь-які виплати – малозабезпечені чи аліменти, і я не можу забезпечити умови їхнього проживання, я їх відвезла в міськвиконком і залишила біля входу.

Не хочу більше мордувати їх голодом. Я знаю, що держава їх прогодує, тим паче там 7 пацанів зростає – вони будуть захищати Україну", – розповіла жінка у коментарі каналу "Свої".

Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що такі дії посадовців свідчать про їхню бездіяльність.

"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають гарантувати, зокрема, вирішення питань щодо забезпечення прав дітей, створення умов для надання послуг сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах", – зауважила вона.

Наразі дітей тимчасово влаштували у притулок Дніпропетровської області.

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