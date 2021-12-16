Дарницьке управління освіти хотіло закупити сіль з іонами срібла, щоб посипати дороги

Дарницьке управління освіти міста Києва оголосило тендер на закупівлю солі з іонами срібла для посипання доріг.

Управління планувало витратити на товар 199 999 грн – 12,9 грн/кг, повідомили на Facebook Prozorro.

"І це в той час, коли інші управління освіти купували технічну сіль для посипання доріг за 2-3 грн/кг", – розповіли у Prozorro.

Один із підприємців в системі публічних закупівель надіслав замовнику вимогу, щоб той вніс зміни в документацію:

"Не потрібно видумувати дезінфекційні властивості предмету закупівлі тим більше із вмістом іонів срібла!! Сіль коштує від 2,7 до 3,5 грн за 1 кг, і в природі не існує дорожньої солі, збагаченої сріблом, золотом, платиною".

Зображення: Prozorro

Утім, управління не захотіло відмовлятися від солі з іонами срібла:

"Підтверджуємо, що зазначену в оголошенні кількість товару ми маємо придбати саме із зазначеними в оголошенні характеристиками".

Наразі торги на закупівлю солі з "чудодійними властивостями" скасували.

"Про цю історію вже доповіли меру Києва Віталій Кличко на сьогоднішній сесії Київради", – додали у Prozorro.

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