3 українські університети увійшли в 100 найкращих за міжнародним рейтингом-2022

Понад 40 університетів України увійшли до рейтингу найкращих вузів-2022 серед країн Європи та Азії, що розвиваються.
Трійці вишів вдалося закріпитися у сотні найкращих, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.
Загалом до щорічного рейтингу QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022 увійшли 450 кращих закладів вищої освіти.
Перелік укладала команда науково-дослідницького консультаційного центру QS Quacquarelli Symonds.
Українські заклади вищої освіти, які увійшли до переліку 100 найкращих у 2022 році:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 63 місце;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце.
|Фото: vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos-1
У порівнянні з 2021 роком, кількість українських вишів в рейтингу зросла з 25 до 41.
16 з них до цього переліку потрапили вперше.
До рейтингу 2022 року увійшли також такі українські університети:
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Сумський державний університет;
- Національний університет Києво-Могилянська академія;
- Одеський національний університет імені І.І.Мечникова;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
- Донецький національний технічний університет;
- Луцький національний технічний університет;
- Національний аерокосмічний університет – Харківський авіаційний інститут;
- Національний авіаційний університет;
- Національний фармацевтичний університет;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
- Український національний лісотехнічний університет;
- Державний університет "Ужгородський національний університет";
- Донецький національний університет імені Василя Стуса;
- Київський національний лінгвістичний університет;
- Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
- Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова;
- Національний університет "Острозька академія";
- Західноукраїнський національний університет;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Дніпровський технологічний університет;
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
- Київський національний університет технологій та дизайну;
- Національний університет "Полтавська політехніка Юрія Кондратюка";
- Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
- Вінницький національний технічний університет;
- Національний університет "Чернігівська політехніка";
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
- Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
- Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова;
- Державна установа "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського";
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
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