3 українські університети увійшли в 100 найкращих за міжнародним рейтингом-2022

Понад 40 університетів України увійшли до рейтингу найкращих вузів-2022 серед країн Європи та Азії, що розвиваються.

Трійці вишів вдалося закріпитися у сотні найкращих, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

Загалом до щорічного рейтингу QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022 увійшли 450 кращих закладів вищої освіти.

Перелік укладала команда науково-дослідницького консультаційного центру QS Quacquarelli Symonds.

Українські заклади вищої освіти, які увійшли до переліку 100 найкращих у 2022 році:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 63 місце;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце.

Фото: vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos-1

У порівнянні з 2021 роком, кількість українських вишів в рейтингу зросла з 25 до 41.

16 з них до цього переліку потрапили вперше.

До рейтингу 2022 року увійшли також такі українські університети:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Національний університет "Львівська політехніка";

Сумський державний університет;

Національний університет Києво-Могилянська академія;

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

Донецький національний технічний університет;

Луцький національний технічний університет;

Національний аерокосмічний університет – Харківський авіаційний інститут;

Національний авіаційний університет;

Національний фармацевтичний університет;

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Український національний лісотехнічний університет;

Державний університет "Ужгородський національний університет";

Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Київський національний лінгвістичний університет;

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова;

Національний університет "Острозька академія";

Західноукраїнський національний університет;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Дніпровський технологічний університет;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Київський національний університет технологій та дизайну;

Національний університет "Полтавська політехніка Юрія Кондратюка";

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Вінницький національний технічний університет;

Національний університет "Чернігівська політехніка";

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;

Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова;

Державна установа "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського";

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

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