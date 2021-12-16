3 українські університети увійшли в 100 найкращих за міжнародним рейтингом-2022

Дарія Поперечна журналістка УП.Життя
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16 грудня 2021

Понад 40 університетів України увійшли до рейтингу найкращих вузів-2022 серед країн Європи та Азії, що розвиваються. 

Трійці вишів вдалося закріпитися у сотні найкращих, повідомляють у Міністерстві освіти і науки. 

Загалом до щорічного рейтингу QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022 увійшли 450 кращих закладів вищої освіти.

Перелік укладала команда науково-дослідницького консультаційного центру QS Quacquarelli Symonds.

Українські заклади вищої освіти, які увійшли до переліку 100 найкращих у 2022 році:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 35 місце;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 63 місце;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 69 місце.
 Фото: vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos-1

У порівнянні з 2021 роком, кількість українських вишів в рейтингу зросла з 25 до 41.

16 з них до цього переліку потрапили вперше.

До рейтингу 2022 року увійшли також такі українські університети:

  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Сумський державний університет;
  • Національний університет Києво-Могилянська академія;
  • Одеський національний університет імені І.І.Мечникова;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  • Донецький національний технічний університет;
  • Луцький національний технічний університет;
  • Національний аерокосмічний університет – Харківський авіаційний інститут;
  • Національний авіаційний університет;
  • Національний фармацевтичний університет;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
  • Український національний лісотехнічний університет;
  • Державний університет "Ужгородський національний університет";
  • Донецький національний університет імені Василя Стуса;
  • Київський національний лінгвістичний університет;
  • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
  • Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова;
  • Національний університет "Острозька академія";
  • Західноукраїнський національний університет;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
  • Дніпровський технологічний університет;
  • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
  • Київський національний університет технологій та дизайну;
  • Національний університет "Полтавська політехніка Юрія Кондратюка";
  • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Національний університет "Чернігівська політехніка";
  • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
  • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
  • Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова;
  • Державна установа "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського";
  • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

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