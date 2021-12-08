В Україні відкриють новий університет, де навчатимуть ІТ та інвестуватимуть у стартапи

В Україні з'явиться новий технологічний університет SET University, який інвестуватиме в стартапи студентів.

У виші студенти зможуть здобути необхідні сучасні знання у сфері ІТ, розповів голова Мінцифри Михайло Федоров під час презентації проекту.

Під час навчання студенти розроблятимуть бізнес-плани та запускатимуть власні проекти.

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"Випускники університету стануть не просто ІТ-фахівцями, а й ІТ-підприємцями, які вміють пітчити ідеї, розробляти бізнес-плани та запускати свої проекти.

Такий підхід дозволить працевлаштувати 100% студентів одразу після закінчення навчання", – кажуть в Мінцифрі.

Фото Мінцифри

Особливістю університету стане те, що дипломною роботою студентів буде презентація ідеї або проекту власного стартапу.

Найкращі з них отримають інвестування від венчурної студії, що діятиме на базі університету.

Освітній заклад відкриється вже у 2022 році. Майбутні студенти зможуть оплачувати навчання відсотком від своєї зарплати в ІТ-компанії протягом кількох років після закінчення університету. Перший набір студентів на бакалаврські та магістерські програми відбудеться вже у 2022 році.

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