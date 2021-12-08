В Україні відкриють новий університет, де навчатимуть ІТ та інвестуватимуть у стартапи

В Україні з'явиться новий технологічний університет SET University, який інвестуватиме в стартапи студентів.
У виші студенти зможуть здобути необхідні сучасні знання у сфері ІТ, розповів голова Мінцифри Михайло Федоров під час презентації проекту.
Під час навчання студенти розроблятимуть бізнес-плани та запускатимуть власні проекти.
"Випускники університету стануть не просто ІТ-фахівцями, а й ІТ-підприємцями, які вміють пітчити ідеї, розробляти бізнес-плани та запускати свої проекти.
Такий підхід дозволить працевлаштувати 100% студентів одразу після закінчення навчання", – кажуть в Мінцифрі.
|Фото Мінцифри
Особливістю університету стане те, що дипломною роботою студентів буде презентація ідеї або проекту власного стартапу.
Найкращі з них отримають інвестування від венчурної студії, що діятиме на базі університету.
Освітній заклад відкриється вже у 2022 році. Майбутні студенти зможуть оплачувати навчання відсотком від своєї зарплати в ІТ-компанії протягом кількох років після закінчення університету. Перший набір студентів на бакалаврські та магістерські програми відбудеться вже у 2022 році.
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