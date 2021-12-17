Тест

Що ви знаєте про Святого Миколая та традиції свята? ТЕСТ

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17 грудня 2021

ОНОВЛЕНО 19.12.2022

19 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая. Традиційно вранці цього дня діти знаходять під подушками подарунки.

Але чи знаєте ви, ким був Святий Миколай, якими дивами він прославився та які традиції пов'язані з його вшануванням?  

Напередодні свята ми приготували для вас тест про Миколу Чудотворця. За допомогу з питаннями дякуємо етнологині Наталії Громовій та священнику ПЦУ з Луганщини Володимиру Маглені.

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Що таке «миколайчики»?

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Хто є автором української пісні «Ой, хто, хто Миколая любить…»?

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Згідно з українськими традиціями, на свято Миколая (так само, як на Введення, Різдво і Новий рік) важливо, хто першим зайде до хати. Ця людина називається «полазником» і віщуватиме добру чи злу долю для господарів хати на цілий рік. Кого вважали хорошим

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Що за традицією приносить в подарунок Миколай неслухняним діткам?

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Окрім свята Миколи зимового, наші предки відзначали також і день Миколи весняного. На яку дату (за новим стилем) припадає весняне свято Миколи?

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Якщо ви раптом зустрінете святого Миколая, то одразу його впізнаєте, тому що він одягнутий як:

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Батьки Миколая після смерті залишили йому у спадок багато грошей. Як він розпорядився коштами?

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Бідна родина, у якої не було коштів на придане трьом дочкам, навіть вирішила пожертвувати честю дівчат та заробити на їхній красі, віддавши їх в будинок розпусти. Але Миколай допоміг цим людям. Як саме:

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Святого Миколая також називають Мірлікійським, тому що він був єпископом в давньому місті Міра, розташованому в країні Лікія. На території якої сучасної країни знаходилось це місто?

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Що робить Святий Миколай на картині Іллі Рєпіна?

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Микола Чудотворець є:

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