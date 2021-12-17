Що ви знаєте про Святого Миколая та традиції свята? ТЕСТ

Домовик. На Поділлі на Миколая чекали «полазника» – чоловіка, який першим зайде до хати, що віщувало багатство й щастя протягом року. Також через подвір'я мав пройти хазяїн, дати худобині їсти й привітати її словами: “Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здорова була, та й я з тобою ще й зі своєю дружиною” Чоловік. На Поділлі на Миколая чекали «полазника» – чоловіка, який першим зайде до хати, що віщувало багатство й щастя протягом року. Також через подвір'я мав пройти хазяїн, дати худобині їсти й привітати її словами: “Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здорова була, та й я з тобою ще й зі своєю дружиною” Жінка. На Поділлі на Миколая чекали «полазника» – чоловіка, який першим зайде до хати, що віщувало багатство й щастя протягом року. Також через подвір'я мав пройти хазяїн, дати худобині їсти й привітати її словами: “Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здорова була, та й я з тобою ще й зі своєю дружиною” Стара баба. На Поділлі на Миколая чекали «полазника» – чоловіка, який першим зайде до хати, що віщувало багатство й щастя протягом року. Також через подвір'я мав пройти хазяїн, дати худобині їсти й привітати її словами: “Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здорова була, та й я з тобою ще й зі своєю дружиною” Старий дід. На Поділлі на Миколая чекали «полазника» – чоловіка, який першим зайде до хати, що віщувало багатство й щастя протягом року. Також через подвір'я мав пройти хазяїн, дати худобині їсти й привітати її словами: “Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здорова була, та й я з тобою ще й зі своєю дружиною”