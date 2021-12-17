Що ви знаєте про Святого Миколая та традиції свята? ТЕСТ

ОНОВЛЕНО 19.12.2022
19 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая. Традиційно вранці цього дня діти знаходять під подушками подарунки.
Але чи знаєте ви, ким був Святий Миколай, якими дивами він прославився та які традиції пов'язані з його вшануванням?
Напередодні свята ми приготували для вас тест про Миколу Чудотворця. За допомогу з питаннями дякуємо етнологині Наталії Громовій та священнику ПЦУ з Луганщини Володимиру Маглені.
Хто є автором української пісні «Ой, хто, хто Миколая любить…»?
Згідно з українськими традиціями, на свято Миколая (так само, як на Введення, Різдво і Новий рік) важливо, хто першим зайде до хати. Ця людина називається «полазником» і віщуватиме добру чи злу долю для господарів хати на цілий рік. Кого вважали хорошим
Що за традицією приносить в подарунок Миколай неслухняним діткам?
Якщо ви раптом зустрінете святого Миколая, то одразу його впізнаєте, тому що він одягнутий як: