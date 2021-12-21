У Шотландії хочуть посмертно виправдати "відьом", яких стратили понад 300 років тому

Організація "Відьми Шотландії" добивається посмертного помилування та вшанування пам'яті усіх засуджених за законом "Про чаклунство" 1563 року.

Відповідна петиція до шотландського парламенту вже набрала понад 3 тисячі голосів, повідомляє Independent.

"Ми не тільки не знаємо, які великі вчинки зробили жінки, але й не знаємо жахливих історій та судових помилок стосовно жінок.

Я долучаю сюди й чоловіків, але більшість обвинувачених у чаклунстві були жінками, тож я подумала, що ми можемо з цим щось зробити", – сказала засновниця групи Клер Мітчелл у коментарі виданню.

"Відьми Шотландії" вимагають виправдання засуджених за "відьомство", вибачення перед усіма жертвами "полювання на відьом" і створення Національного меморіалу для їхнього вшанування.

Фото: byheaven/Depositphotos

Закон "Про чаклунство" діяв у Шотландії до 1736 року. За цей час майже 4 тисячі людей звинуватили в чаклунстві, а понад 2,5 тисячі – стратили за це.

Близько 84% жертв були жінками, йдеться на сайті "Відьом Шотландії".

Однак в організації наголошують, що ці цифри неточні, оскільки багатьох засуджених просто спалювали на вогнищі, щоб не ховати.

Щоб змусити зізнатися, тих, кого вважали "відьмами", катували, зокрема публічно. Обвинуваченим не давали спати, пускали кров, щоб подивитися на реакцію, оглядали оголеними, виривали та дробили їм нігті.

Лише у 1736 році страту людей за "чаклунство" визнали неправильною.

Статтю замінили на "вдаване чаклунство" – за це людину могли посадити до в’язниці на 1 рік.

Наразі в Шотландії є кілька меморіалів засудженим, але вони є радше згадкою про ті події, ніж вшануванням пам'яті померлих, кажуть автори петиції.\

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