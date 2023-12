"Аквапарк" і "стати психологом та допомагати людям": про що мріють діти з дитбудинку

"Ходить по землі Святий Миколай, тільки ти засни і його чекай,

Ти лише повір, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей", – лунає в актовій залі.

У дитячому будинку "Чебурашка" в Рокитному Київської області святкують День Святого Миколая.

Виставу готували у театральному гуртку, який працює тут з вересня.

Ведучі Маша та Сергій відкривають свято

Ведучі Маша та Сергій відкривають свято, танцюють вальс. І хоч це був перший вальс дівчинки, вони зривають купу оплесків.

"Танець ставили ми самі. Увімкнули Біллі Айліш і за 30 хвилин зробили вальс", – розповідає 15-річна Маша.

Готувати інші номери дітям допомагали матушка і виховательки.

Святий Миколай та його помічники, сніжинки, вовк, ангели – кожному дісталася роль.

"Кожного року в нас різне свято, однакового сценарію не буває. Дивимось на їхні таланти: якщо гарно співають, то додаємо номери зі співом.

У цьому році вихователі тільки корегували, бо в дітей є ініціатива і купа ідей", – розповідає психологиня закладу Ірина Лук’янець.

Поки помічники Святого Миколая дочитують листи, діти співають, танцюють і вже чекають на подарунки.

Помічники Святого Миколая

А на сцені з’являється вовчисько – у виконанні 13-річного Назара. Він зухвало виходить під пісню "Let my people go" і махає різками.

"До вас я сьогодні ледь не спізнився, прокинувся пізно – навіть і не мився.

Хотів до вас скоріше, чимшвидше примчати, щоб діткам різок в дарунок роздати", – говорить вовк.

На сцені з’являється вовчисько – у виконанні 13-річного Назара

Персонажа гучно проганяють, але Назар, не знімаючи вовчої голови, рукавиць-лап і хвоста, разом з іншими чекає на прихід Святого Миколая.

Ще трохи віршів, танців та пісень – і той таки завітав на свято!

"А зима принесла подаруночки, ми чекали її недарма", – радісно співають діти.

Святий Миколай прийшов!

Однак подарунки вони сьогодні отримають не лише від Миколая.

Наприклад, місцевий священник Павло Сологуб подарував вихованцям дитячу Біблію та велику ікону, а Ірина Богдан, Людмила Соболівська та інші благодійники привезли купу солодощів, кросівки, гаджети, одяг, книжки, іграшки і прикраси.

Священник Павло Сологуб подарував вихованцям дитячу Біблію

Поки дітям роздають презенти, кілька дівчаток з обіймами кидаються на шию волонтерці Ірині.

– Я дарую подарунки не від фонду, а від себе особисто. Я вже 7 років допомагаю, люблю цих діток і знаю всіх по імені. Завжди на це свято діти пишуть мені листи, розповідають про свої мрії, і я стараюся їх втілити, – каже вона.

– А які цього року були бажання у дітей? – запитуємо.

– Найголовніше бажання, яке вдалося втілити – це ноутбук для нашого випускника. Хтось хотів ляльку, хтось теплий костюм, а хтось – телефон, – розповідає волонтерка.

Про що мріють вихованці дитбудинку?

Маша, 15 років Мрія: вивчитись на психолога і поїхати в Карпати

Маша мріє стати психологом і поїхати у подорож

У дитячому будинку Маша проживає вже п’ятий рік. До уваги з боку волонтерів вона звикла і охоче розповідає про себе, не чекаючи запитань.

Від Святого Миколая дівчина отримала бажану куртку і спортивний костюм, але одну заповітну мрію ще доведеться втілити в життя.

"Перш за все, я хочу добре вивчитись, досягти своєї цілі. Хочу, щоб я працювала дуже добре, щоб у мене була своя вілла і я приїжджала туди на Range Rover", – каже Маша.

Вона запевняє – робить усе, щоб дійти до своєї цілі, хоч і вчитися буває дуже важко: "Для мене найскладніше – це математика, я більше гуманітарій. Я їжджу на олімпіади, на святах завжди виступаю, мене беруть в будинок творчості".

Дівчинка любить займатися танцями, відвідує курси манікюру і перукарської майстерності

Дівчинка любить займатися танцями, відвідує курси манікюру і перукарської майстерності. Вона це любить, але не планує обирати як професію.

"Я б хотіла піти на соціального працівника або на психолога. Я дуже люблю спілкуватися з людьми, і люди до мене якось линуть, знаєте, кажуть "Маріє, з тобою так цікаво спілкуватися", – ділиться дівчина.

Окрім успішної кар’єри Маша мріє про поїздки. Найбільше хоче в Карпати, а також в аквапарк!

"Наші дітки дуже люблять аквапарк, але в "Дрімтауні" його закрили, і тепер немає куди! Хіба що, є ще в Броварах, то може ми ще поїдемо.

І було б дуже цікаво з’їздити в Карпати. Ми мали поїхати, але через спалах карантину (не вдалося – ред.).

Ми вже були такі налаштовані, білети вже куплені, все заплачено, і за 2 дні все обірвалося через карантин. Я тоді так плакала!" – зізнається дівчина.

"Ольга Іванівна і по сей день мені як друга мати", – розповідає Маша

Подорожувати Маші дуже сподобалося, коли хрещена подарувала їй на день народження поїздку до Туреччини.

Хоч дівчинка живе у дитбудинку, хрещена її часто навідує, інколи забирає на ніч додому.

На запитання про життя у "Чебурашці" Маша відповідає з усмішкою.

"Мені подобається тут жити. Я думала, коли сюди приїхала, що тут будуть бити, робити погані речі, як про це розповідають.

Тоді до мене підійшла (директорка – ред.) Ольга Іванівна. Я їй розповіла, що мені таке говорили, але вона мене заспокоїла, і по сей день вона мені як друга мати", – пояснює Маша.

Сергій, 17 років Мрія: стати психологом і допомагати людям

Сергій з директоркою закладу Ольгою Гавриленко

Святому Миколаю та благодійникам вдалося подарувати Сергію ноутбук для навчання, як він і просив.

Але найбільша мрія підлітка зовсім не матеріальна.

– Я мрію вивчитися на психолога і допомогати людям, – каже Сергій.

– Ти надихнувся роботою вашої психологині?

– Так, у нас є вихователі й особистий психолог, які подають нам приклад. Я хочу бути як вони.

– А як вони допомогли тобі?

– Вони допомогли мені з усіма проблемами, які в мене були. Наприклад, якщо у мене з кимось конфлікт, вони радять мені, як вирішити його правильно.

"Я мрію вивчитися на психолога і допомогати людям", – каже Сергій

Зараз хлопець готується до ЗНО, планує скласти іспити на високий бал і опанувати таку бажану професію.

Назар, 13 років Мрія: ігрові навушники і стати пожежником

"Мрію стати пожежником – у листі Святому Миколаю писав це вже не раз"

Після виступу хлопця ми не могли не запитати, хто надихнув його на роль вовка.

"Ми спочатку вигадували свято і придумали вовка. На роль вибрали мене. Я спитав "чого?", а мені сказали "ти підходиш для вовка". Ну ладно, хай буде. Вивчив два вірші, потім пробував ці свої "Ууу" (робить звуки злого вовка – ред.), репетирував, ходив з різками. Наче все…" – розповів Назар.

– Ну, вовка прогнали, а що ж тобі Святий Миколай приніс?

– Зараз покажу.

Хлопчик з гордістю дістає коробку з новенькою червоно-чорною парою Nike Jordan.

Грати в постановках Назар любить, але більше цікавиться спортом – ходить на боротьбу і займається воркаутом.

Хоч цьогоріч у подарунок попросив кросівки, та заповітну мрію має іншу:

"Мрію стати пожежником – у листі Святому Миколаю писав це вже не раз. А ще хочу ігрові навушники…"

Назар у костюмі вовка на сцені

Олександр, 15 років Мрія: кросівки Nike Jordan

– Моя мрія вже збулася. Я хотів собі кросівки конкретні, які мені дуже подобаються. І мені їх подарували!

– Що за кросівки?

– "Джордани".

Олексій, 11 років Мрія: поїздка в аквапарк

Щодо заповітної мрії всього життя Олексій ще не визначився, але зараз дуже хоче поїхати в аквапарк.

Попереднє бажання хлопця вже здійснилося: Миколай подарував йому новенький смартфон.

Тепер Олексій з гордістю показує мені різні додатки в меню.

На радощах від подарунку хлопчик між іншим відзначає, що завтра поїде у сім’ю на оздоровлення.

Він на місяць полетить у США.

Як дітям живеться у дитбудинку?

"Зараз у нас сиріт немає, у всіх дітей є батьки, але діти без батьківського піклування, з сімей у кризовому становищі. Їхніх батьків позбавляють батьківських прав, але це не відбувається відразу.

Батькам дають час, щоб покращити фінансове становище, зробити ремонт, вилікуватися (закодуватися, наприклад), і тоді вони повертають дітей", – розповідає дитяча психологиня Ірина Лук’янець.

Зазвичай дітей приводять у дитбудинок саме батьки.

Вихованці дитбудинку "Чебурашка"

"Більшість батьків наших діток вживають алкогольні напої і ведуть аморальний спосіб життя. Але зрідка бувають інші випадки.

Наприклад, у нашого хлопчика Володі мати не могла влаштуватись на роботу, їм не було де жити. І вона написала заяву, щоб він тимчасово проживав у закладі, поки вона змогла заробити гроші", – пояснює директорка дитбудинку Ольга Гавриленко.

Згодом вона розповіла, що за кілька днів після нашого візиту мама забрала хлопчика додому.

"Ми все робимо без тиску, без крику..." – психологиня Ірина Лук'янець

Після потрапляння у заклад з дітьми починають працювати вихователі і психологиня.

"Спочатку відбувається збір інформації про дитину. Якщо це садочковий вік, то перевіряю інтелектуальний рівень (кольори, рахунок, природа).

Далі діагностична робота за допомогою різних методик – тільки тих, які затверджені й можуть використовуватися.

Ми все робимо без тиску, без крику, стараємося підняти їм самооцінку і дати впевненість у собі – діти це відразу відчувають", – розповідає пані Ірина.

Часто дітей усиновлюють прийомні батьки, каже директорка закладу.

"Був один випадок, коли наші дітки ходили на ознайомлення у сім’ю, але їм не сподобалося і вони відмовились від родини.

Хоча йшли у захваті і дуже хотіли, але їх там ображали, і вони написали заяву, що відмовились.

Але ми дуже хочемо, щоб діти потрапляли у хороші сім’ї, і зазвичай так і відбувається", – додає вона.

Як допомагають вихованцям "Чебурашки"?

Волонтери та благодійні організації дізнаються про дитбудинок і допомагають із власної ініціативи – навіть самі пропонують, що треба покращити.

"Наприклад, зробили нам ремонт. Раніше було дві великих кімнати – дівчача і хлопчача, а вони повністю переробили і тепер дітки живуть по 3-4 людей в кімнаті. Діти були в захваті", – розповідає пані Ірина.

Також дітей постійно відвідує отець Павло: він організовує поїздки, займається духовним наставництвом і проводить хрещення дітей, каже психологиня.

Дітей постійно відвідує отець Павло...

15-річна Марія також розповідає про духівника тільки хороше:

"Він робить для нас все, і це чудово, бо не кожен так захоче – відвідувати тебе кожного тижня, планувати якісь поїздки, збирати на це кошти.

Ось ми нещодавно їздили в Почаїв, це теж він організував… Це любов просто, він такий класний, його всі люблять!".

Волонтери регулярно організовують дітям свята і дарують подарунки.

Діти отримують подарунки...

"Після "ковіду" до нас стали трохи менше приїжджати, але ми спілкуємося, обмінюємося телефонами, інстаграмами", – додає Маша.

На День Святого Миколая та інші свята діти пишуть листи, які працівники закладу надсилають благодійникам.

На День Святого Миколая та інші свята діти пишуть листи, які працівники закладу надсилають благодійникам

"Буває, що люди приходять і пропонують організувати подарунки: ми узгоджуємо, чи це будуть якісь солодощі чи послуги – майстер-класи, аніматори.

Раніше до "ковіду" у нас були гості кожні вихідні. Постійно приїжджали з юридичної фірми з Києва і своїм колективом щось проводили, впадали в дитинство з нашими дітками.

До нас часто приїжджали з програмою, навіть торти пекли, млинці на масляну, а зараз на кухні можуть бути тільки кухарі.

З карантином у нас тепер багато обмежень: ми вже не випікаємо ні піцу, ні пряники, хоча раніше ми з дітками це робили", – каже Ірина Лук’янець.

Як допомагати дітям із дитбудинків?

Найбільше діти потребують спілкування, емоцій і соціалізації

Передусім, благодійність має бути регулярною і системною.

Одноразові "наїзди" від благодійників чи волонтерів можуть тільки зашкодити дітям.

Найбільше діти потребують спілкування, емоцій і соціалізації.

Якщо ви хочете допомогти дітям – краще якісно провести з ними час, запропонувати спеціальні програми.

Також варто дізнатися у дітей, що б вони хотіли – зважати на їхні нахили та інтереси.

Варто дізнаватися у дітей, що б вони хотіли отримати у подарунок

Наприклад, можна допомогти дітям опановувати комунікаційні навички, комп’ютерну, фінансову грамотність, рукоділля, проводити майстер-класи тощо.

Детальніше про те, як допомагати дитбудинкам, можна прочитати у нашому матеріалі.

"Приїхали, розтикали подарунки…": як відвідувати дитячі будинки у свята, щоб не нашкодити

Олена Барсукова, УП.Життя

