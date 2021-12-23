Знайшли 161 забрудник: через 300 років Дніпро може перетворитися на пустелю – Держекоінспекція

У Дніпрі виявили 161 хімічний забрудник, а також перевищення норми нітратів, заліза, нітритів, фосфатів, сульфатів та інших речовин.

Тепер у НАН України припускають, що за 300 років найбільша річка України може перетворитися на пустелю.

Про це заявила Держекоінспекція під час пресконференції 22 грудня.

Експерти перевірили підприємства-забруднювачі Києва та Київської області.

Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

При цьому найбільшим забруднювачем Дніпра виявився "Київводоканал".

Загалом за 2021 рік водним об’єктам Київщини завдали збитків на понад 25 млн гривень через порушення природоохоронного законодавства.

Наслідками цих порушень є цвітіння річок, вимирання рибних ресурсів та обміління.

За прогнозами вчених НАН України, Дніпро може перетворитися на пустелю впродовж найближчих століть.

Однак можна запобігти катастрофі, якщо внести зміни до екологічного законодавства, наголошують експерти.

Зокрема, у Держекоінспекції планують підвищити штрафи за забруднення водних об’єктів у 15 разів.

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