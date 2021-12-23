Знайшли 161 забрудник: через 300 років Дніпро може перетворитися на пустелю – Держекоінспекція

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 грудня 2021

У Дніпрі виявили 161 хімічний забрудник, а також перевищення норми нітратів, заліза, нітритів, фосфатів, сульфатів та інших речовин.

Тепер у НАН України припускають, що за 300 років найбільша річка України може перетворитися на пустелю.

Про це заявила Держекоінспекція під час пресконференції 22 грудня.

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Експерти перевірили підприємства-забруднювачі Києва та Київської області. 

 Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

При цьому найбільшим забруднювачем Дніпра виявився "Київводоканал". 

Загалом за 2021 рік водним об’єктам Київщини завдали збитків на понад 25 млн гривень через порушення природоохоронного законодавства.

Наслідками цих порушень є цвітіння річок, вимирання рибних ресурсів та обміління. 

За прогнозами вчених НАН України, Дніпро може перетворитися на пустелю впродовж найближчих століть.

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Однак можна запобігти катастрофі, якщо внести зміни до екологічного законодавства, наголошують експерти.

Зокрема, у Держекоінспекції планують підвищити штрафи за забруднення водних об’єктів у 15 разів.

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Хто і як забруднює річку Дніпро

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