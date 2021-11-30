Захищаєш тварин і природу – терорист? Звідки взялись поняття еко- та зоотероризму

Можливо, ви вже зустрічали термін "екотероризм" чи "зоотероризм". Можливо, сьогодні вперше побачили їх у цій статті.

Проте уява вже малює картини в стилі кримінального трилеру, де люди з чорними масками на обличчі беруть в заручники фермерів і змушують їх випустити всіх корів на волю. Або захоплюють в Луцьку автобус і змушують президента рекомендувати всім подивитись фільм "Земляни".

Які ж вони, ці зелені екстремісти? Чого хочуть і що про них каже закон?

У 2011 році таємне розслідування на фермі в Айові, США, виявило, що працівники жбурляють поросят на бетонну підлогу.

Інші подібні зйомки задокументували, як працівники "били свиней металевими прутами" та "встромляли прищіпки в очі та морди свиней". Ці докази незаконної діяльності на промислових фермах збирали зоозахисні організації, які задокументували побачене на відео.

У 2012 році штат Айова ухвалив закон, який забороняє збирання доказів подібних злочинів. І Айова не єдиний штат, що пішов на такі кроки. Декілька штатів ухвалили і багато інших розглянули закони, які криміналізують таємні розслідування, які виявляють зловживання на фермах.

Законотворці відверто говорять про свої мотиви. Вони стурбовані, що докази того, що відбувається на цих фермах, обурять американців і вони хочуть змін у законах щодо поводження з тваринами.

Одна з історій, які спровокували закон Айови, сталась на фермі компанії Sparboe Farms у 2011 році. Таємний розслідувач, який працював на Sparboe, відвідав вісім установ у трьох штатах і зняв кадри, на яких робітники випалюють дзьоби у курчат, жбурляють на підлогу курей, тримаючи їх за шию, залишають мертвих птахів гнити в клітках разом з живими.

Більше мільйона людей переглянули це відео на YouTube. Люди були обурені та нажахані. McDonald’s, Target та інші великі покупці яєць розірвали контракти зі Sparboe Farms.

Але справа не в конкретній компанії. Інші розслідування – в Айові та по всій Америці – виявили подібні звірства на інших фермах.

На відео, створеному Гуманним товариством Сполучених Штатів, клітки з напіврозкладеними тушками курей та живими курми з важкими інфекціями та абсцесами, а також кури з випаданням матки (наслідок напруги від відкладання занадто великої кількості яєць), включаючи курку, внутрішні органи якої застрягли у підлозі клітки.



Такі зйомки після 2012 року (коли ухвилили закон) були б незаконними.

Важливо, що подібні знущання відбуваються не через кількох особливо жорстоких працівників ферм. Такі речі регулярно трапляються на промислових фермах – це системні проблеми, а не окремі прояви жорстокості.

Фото: ГО "Відкриті клітки"





Поки в Америці зоозахисники судяться через такі закони з владою штатів, де вони були ухвалені, українські недобросовісні бізнесмени зловживають цим терміном як тільки можуть.



Для цього використовують усі доступні медіаресурси. До прикладу, у статті на вікіпедії в екотероризмі звинувачують зоозахисну організацію UAnimals, яка, за версією автора статті, домагається закриття українських цирків з тваринами вийнятково задля просування канадського Cirque du Soleil на український ринок.

А Українська асоціація мисливців називає усіх, хто бореться з хутровими фермами, веганани-екстремістами. "Під роздачу" попали й ГО "Відкриті клітки Україна" та "Єдина планета".



Загалом екоретористами та зооекстремістами зручно називати будь-кого, хто виступає проти практик, які опоненти підтримують з фінансових чи ідеологічних мотивів.

Годуєш бездомних собак – у Нетішині та Токмаку за це могли оштрафувати. Проти знущань з тварин на манежі – агент іноземного цирку. Не хочеш жити в смороді біля норкових ферм і вважаєш вбивство заради хутра негуманним – сектант, який руйнує українську економіку.



Наклеп – звична реакція недобросовісного бізнесу на будь-яку критику. А ще – щире нерозуміння того, що є активісти, яким не треба "розпилювати гранти", аби щиро співчувати домашнім та фермерським тваринам.

Що є люди, які готові чергувати ночами, аби не спиляли дерева в улюбленому сквері. Що для того, аби відмовитись від продуктів тваринного походження, не обов’язково бути в секті.



В Україні, на щастя, є закон про тероризм, який дає чітке визначення усім термінам, якими оперують, поливаючи брудом еко- та зоозахисні організації.



В Законі України "Про боротьбу з тероризмом" сказано, що "тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей".

А "терористичний акт – злочинне діяння у формі застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за які передбачена статтею 258 Кримінального кодексу України".



Тож всі маніпуляції хайповими термінами – просто наклепи й спроба очорнити репутацію активістів. А терористами можна назвати тих, хто цілеспрямовано залякує населення, розповідаючи байки про сектантів та грантожерів-руйнівників економіки.

А ще тих, хто посягає на здоров’я ні в чому не винних людей, забруднюючи нечистотами з ферм питну воду, вирубуючи ліси й осушуючи озера, щоб побудувати чергову багатоповерхівку.



Якщо ж ви вважаєте, що терор — це те, як утримують тварин на промислових фермах і готові захищати їх права, запрошуємо до активізму в організації "Відкриті клітки Україна".

Олена Баран, координаторка волонтерів ГО "Відкриті клітки Україна", спеціально для УП Життя

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