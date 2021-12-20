Полярники відкопуються: біля станції Вернадського випала рекордна кількість снігу за останні 20 років

На українській полярній станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордний рівень снігу за останні 20 років.

Висота снігового покриву наразі становить 2,75 метрів.

Попередній рекорд був встановлений в 2016 році, тоді сніговий покрив був 2,65 метрів, тобто на 10 см менше, повідомили в Національному антарктичному центрі.

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Полярники кажуть, що опади продовжуються.

Фото Олександра Надточія та Дениса Пишняка

"На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо.

Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінята не постраждали", – пишуть вони.

Фото Олександра Надточія та Дениса Пишняка

Фото Олександра Надточія та Дениса Пишняка

Погоду на станції можна відслідковувати онлайн на сторінці полярної станції.

Фото Олександра Надточія та Дениса Пишняка

Фото Олександра Надточія та Дениса Пишняка

Фото Олександра Надточія та Дениса Пишняка

Нагадаємо, на минулому тижні біля станції випало біля 2,5 метрів снігу, через що пінгвінів, в яких нещодавно вилупилися пташенята, засипало у гніздах.

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