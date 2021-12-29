На Прикарпатті підлітки понівечили сімейний склеп та фотографувалися з черепом

На Прикарпатті троє підлітків 13 та 14 років понівечили сімейний склеп та фотографувалися з черепом померлого.
Суд передав правопорушників під нагляд батьків та заборонив їм виходити з дому ввечері до травня 2022 року.
Про моторошний інцидент повідомляє прокуратура Івано-Франківської області.
Події відбулися у серпні 2021 року в Коломиї.
|Фото прокуратури Івано-Франківської області
Троє підлітків прийшли на кладовище та відтягнули бетонну плиту склепу.
Після того, як неповнолітні відкрили кришку труни, вони дістали звідти останки померлої людини.
|Фото прокуратури Івано-Франківської області
Потім почали робити фото і відео з черепом покійника, щоб розмістити в соціальних мережах.
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