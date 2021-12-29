У Японії допомагатимуть самотнім людям, щоб запобігти самогубствам на тлі COVID-пандемії

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
1813
29 грудня 2021

У Японії створять цілодобову консультаційну службу для допомоги людям, які переживають самотність чи ізоляцію.

Їм надаватимуть допомогу телефоном через гарячу лінію чи в соцмережах.

Таке рішення ухвалив уряд Японії на засіданні 28 грудня, повідомляє Japan Times.

Реклама:

Чиновники зауважили, що самотність та соціальна ізоляція можуть трапитися з кожним, тож суспільство має протистояти цьому разом. 

 Фото: Jayjaynaenae/Depositphotos

"Дуже важливо, що ми вперше ухвалили пріоритетний план, який буде платформою для вирішення проблеми самотності та ізоляції", – сказав прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.

Цей план покликаний допомогти людям відчути зв’язок із членами місцевої громади.

Також влада Японії вирішила тісніше співпрацювати з громадськими організаціями, які допомагають запобігати самогубствам. 

Нагадаємо, у 2021 році на тлі пандемії у Японії зросла кількість суїцидів.

Реклама:

Тому з лютого цього року у країні з’явився міністр та окрема робоча група уряду із питань самотності.

Вас також може зацікавити:

Криза мотивації: чому вона виникає у дітей, і до чого тут суїциди школярів у Японії

Психіатр Галина Пилягіна: Почастішання підліткових самогубств – наслідки пандемії

Відчуваєте самотність у стосунках? 7 порад, як впоратися з цим

"Рік горя та самотності": щорічна фотопремія від iPhone оголосила переможців

Світ після COVID-19: впаде народжуваність, зросте самотність, жінки підкреслюватимуть свою сексуальність

Ментальне здоров'я під час COVID-19: як запобігти емоційному вигоранню

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 431
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2301
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3067
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат