У Японії допомагатимуть самотнім людям, щоб запобігти самогубствам на тлі COVID-пандемії

У Японії створять цілодобову консультаційну службу для допомоги людям, які переживають самотність чи ізоляцію.

Їм надаватимуть допомогу телефоном через гарячу лінію чи в соцмережах.

Таке рішення ухвалив уряд Японії на засіданні 28 грудня, повідомляє Japan Times.

Чиновники зауважили, що самотність та соціальна ізоляція можуть трапитися з кожним, тож суспільство має протистояти цьому разом.

Фото: Jayjaynaenae/Depositphotos

"Дуже важливо, що ми вперше ухвалили пріоритетний план, який буде платформою для вирішення проблеми самотності та ізоляції", – сказав прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.

Цей план покликаний допомогти людям відчути зв’язок із членами місцевої громади.

Також влада Японії вирішила тісніше співпрацювати з громадськими організаціями, які допомагають запобігати самогубствам.

Нагадаємо, у 2021 році на тлі пандемії у Японії зросла кількість суїцидів.

Тому з лютого цього року у країні з’явився міністр та окрема робоча група уряду із питань самотності.

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