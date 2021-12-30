У Китаї чоловік, якого викрали 33 роки тому, знайшов матір за малюнком рідного села

37-річний китаєць Лі Цзіньвей відшукав свою біологічну матір після 33 років розлуки.

Ще малюком його викрали з рідного села і продали, повідомляє South China Morning Post.

Чоловік по пам’яті намалював карту рідного села і поліція відшукала його сім’ю.

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Лі Цзіньвей народився у провінції Юньнань і прожив там до 4 років.

Фото: Weibo

Якось сусід заманив дитину іграшкою, викрав і відвіз до провінції Хенань за 2 тис. км від рідного села.

Потім хлопця продали прийомній родині, яка виростила його.

"Згадки про зовнішність моїх батьків і те, як було біля мого будинку, стали для мене рутиною протягом тривалого періоду життя", – сказав Лі.

Він додав, що йому було боляче, коли він ходив до школи і читав історії про сімейні зустрічі, але з часом він поринув у роботу, одружився і сам став батьком.

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Розшукати сім’ю чоловіка надихнули історії про успішне возз’єднання батьків і викрадених дітей у Китаї.

"Я зрозумів, що не можу більше чекати, бо мої батьки старішали. Я боявся, що вони могли вже померти", – розповів Лі.

Фото: Weibo

Лі не пам'ятає, яке ім'я він мав при народженні, але рідне село з усіма хатами і навіть бочки для приготування рису він зміг зобразити по пам’яті.

Він також звернувся за допомогою до правоохоронців і місцевої влади, здав кров для аналізу ДНК, а намальовану карту виклав у соцмережах.

Чоловік попросив користувачів допомогти йому знайти схожу місцевість.

Згодом виявилося, що на малюнку було гірське селище Чжаотун.

Там за допомогою аналізу ДНК розшукали матір Лі. Батько чоловіка на той момент уже помер.

Тепер мати й син зустрінуться 1 січня 2022 року.

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