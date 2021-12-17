У Хмельницькому засудили жінку, яка намагалася продати 15-річну дочку в сексуальне рабство

У Хмельницькому мати намагалася продати 15-річну доньку в сексуальне рабство за 20 тисяч гривень.

Жінку засудили до 6 років ув’язнення, повідомляє Національна поліція у Хмельницькій області.

Правоохоронці викрили жінку на продажі дитини для сексуальної експлуатації у червні 2019 року.

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Дівчинка мала надавати інтимні послуги в закладі розпусти одному з курортних регіонів, але матір це не бентежило.

Фото: chaioj/Depositphotos

"Слід зазначити, що поліцейські раніше вже притягували жінку до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов‘язків щодо виховання дитини.

Крім того, сама зловмисниця має широке коло тісних зв’язків із представниками кримінального світу", – кажуть у поліції.

Того дня обвинувачувану затримали і вона перебувала під вартою.

Тепер Хмельницький міськрайонний суд визнав жінку винною у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу (Торгівля людьми) і призначив 6 років тюрми.

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Фото: Національна поліція

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