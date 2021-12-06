На Херсонщині дядько-мисливець під час полювання випадково прострелив обличчя племіннику

На Херсонщині чоловік під час полювання випадково прострелив обличчя 14-річному племіннику . Підлітка госпіталізували.

Хлопець опинився під обстрілом, коли його 28-річний дядько намагався підстрелити качку, повідомляють в поліції.

"Дорослий мисливець під час засідки побачив, як злітає качка, направив рушницю в її бік, став супроводжувати її під прицілом за напрямком льоту та здійснив постріл.

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Однак, в цей час на лінії вогню опинився неповнолітній племінник, який в результаті отримав кілька дробин в ліву частину обличчя",– йдеться в повідомленні правоохоронців.

На "швидкій" хлопця доставили в районну лікарню, а медпрацівниця повідомила про випадок в поліцію.

Наразі хлопець знаходиться в дитячій обласній лікарні, де йому зробили операцію.

"Українська правда. Життя" зв’язалася з медзакладом, щоб дізнатися про стан постраждалого, та очікує відповіді керівництва.

Як повідомили в поліції, слідчі вже мали можливість поспілкуватися з підлітком. Правоохоронці з’ясували, що 28-річний чоловік, який поранив свого племінника, під час полювання знаходився в тверезому стані, зброя, з якою він стріляв, офіційно зареєстрована.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.128 Кримінального кодексу України "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження" та ст.264 ККУ "Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів".

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На час досудового розслідування рушниця вилучена та направлена на дослідження.

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